Una conductora fue detenida en choque de autobús antes de caída de helicóptero de noticias en Los Ángeles

El sitio donde se estrelló el helicóptero de noticias en Chatsworth, en Los Ángeles.

Una automovilista fue arrestada por cargos de asesinato después de que, según autoridades, estrelló su camioneta SUV contra un autobús municipal en Los Ángeles, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras seis, como preludio de una segunda tragedia: la caída de un helicóptero de noticias que estaba cubriendo la colisión.

Bailee Lynn Rios, de 36 años, de Simi Valley, fue arrestada por la noche y está detenida en una cárcel de Los Ángeles con fianza de 4 millones de dólares, informó la policía.

El caso está siendo remitido a la fiscalía de distrito, que decidirá si presenta los cargos ante el tribunal o busca otros diferentes. No se dispone por ahora de información sobre un abogado que pudiera hablar en su nombre.

El helicóptero, que era utilizado por NBC y Telemundo, se estrelló aproximadamente dos horas después de que, según la policía, Ríos condujo su Ford Expedition 2004 en sentido contrario por una avenida concurrida, se pasó un semáforo en rojo y chocó contra un vehículo antes de impactar el autobús. Un pasajero fue expulsado completamente del autobús y otro fue expulsado parcialmente, declaró la fuerza pública.

Una reportera y el piloto del helicóptero murieron tras el accidente

NBC4 Los Ángeles informó que dos personas a bordo del helicóptero —la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw— murieron cuando el aparato cayó en el vecindario de Chatsworth en el Valle de San Fernando, al norte del centro.

Una persona en tierra, identificada como Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, murió en un estacionamiento, informó la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles.

No hubo detalles inmediatos sobre qué causó la caída del helicóptero, pero en los últimos segundos del video que el equipo transmitió se podía escuchar una alarma sonando dentro de la cabina mientras perdía altitud.

Justo después de que comienza el pitido, la voz de una mujer dice “uh oh”. El helicóptero se aleja rápidamente del lugar y empieza a perder altitud. La mujer dice “¿No puedes levantar?” y el video termina cuando el aparato se acerca al suelo.

¿Qué sabemos del accidente de helicóptero que cayó en Los Ángeles?

El helicóptero, un Eurocopter AS350, cayó cerca de un gran almacén. Al menos cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento se incendiaron después de que el helicóptero estalló en llamas.

El reportero de NBC4 Robert Kovacik estaba en la escena del autobús y, al ver humo negro, corrió hacia el lugar del desplome del helicóptero.

El canal de televisión identificó a las víctimas del accidente de helicóptero como Moreno, una voz familiar para NBC4 y Telemundo 52, y Marciniw. Ambos eran empleados de Angel City Air, que operaba el helicóptero para la estación.

Moreno, nacida en el condado de Orange, se unió a Angel City Air en 2010, el mismo año en que obtuvo un título en periodismo de radiodifusión y ciencias políticas en la Universidad Chapman.

Además, trabajó para varios medios de noticias y comenzó a volar con Marciniw en 2023, según el sitio web de NBC4. Marciniw creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974.