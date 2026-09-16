‘Llegué con 100 pesos en la bolsa’: La historia de Krypos, tequila de la chef venezolana Gabriela Vásquez

El tequila Kypros se elabora en Tala, Jalisco, una zona con pequeñas formaciones volcánicas cuyos suelos aportan un toque mineral a la bebida. (Foto: Cortesía/Cecilia L. García)

Gabriela Vásquez viajó desde Venezuela a México cuando tenía 19 años. Aquella travesía terminó por cambiar su vida: se enamoró profundamente del país y decidió quedarse. En ese momento no podía imaginarlo, pero aquella decisión la llevaría años después a convertirse en la mente detrás de Kypros, una marca de tequila.

Gaby, quien es la fiel prueba de que ‘un mexicano nace donde le da la gana’, no comenzó pensando que sabía todo sobre la bebida; incluso llegó a preguntarse si realmente podría desarrollar un tequila.

No solo porque la industria está dominada por marcas con una larga tradición en México —tan solo firmas como José Cuervo tienen más de 200 años de historia—, sino también porque ella es venezolana.

“Soy extranjera y el tequila tiene denominación de origen”, recuerda que fue su principal inquietud en entrevista con El Financiero; sin embargo, un amigo la motivó a intentarlo. A cinco años de su creación, Kypros ya cuenta con cuatro etiquetas y se vende en Europa.

Kypros es una marca que nació hace 5 años en Tala, Jalisco. (Foto: Cecilia L. García)

¿Quién es Gabriela Vásquez, la venezolana detrás de Kypros?

Gabriela Vásquez compartió en la entrevista que su viaje a México fue con motivo de la boda de una amiga. Ella llegó sin la idea de quedarse a vivir en el país, aunque sí tenía expectativas altas debido a novelas como Acapulco, cuerpo y alma.

“Yo decía: ‘Algún día iré’. Pero nunca planeé vivir aquí”, compartió; sin embargo, el flechazo fue inmediato: “Me emocioné, vine a una boda, sí, pero me enamoré (de México) y me gustó”, afirmó.

Dado que solo venía unos días, tenía muy poco dinero: “Yo llegué aquí con 100 pesos en el bolsillo”, dijo. Por ello, vivió durante dos meses con una de sus amigas y comenzó a buscar trabajo en un ámbito completamente diferente al de la gastronomía.

“Estuve casi tres años como bailarina profesional, era parte del ballet de Televisa en Telehit”, añadió. No obstante, Gabriela nunca se quedó quieta y comenzó sus estudios en gastronomía: “Me formé como chef en Le Cordon Bleu”.

Kypros cuenta con cuatro etiquetas actualmente. (Foto: Cecilia L. García)

¿Cuál es la historia de Kypros? Así nació el tequila

Luego de trabajar en el entretenimiento, Gabriela comenzó una carrera como chef privada, una profesión que amaba profundamente, pero que tuvo que pausar abruptamente después de lesionarse la columna.

“En uno de estos turnos de chef privado, me lastimé la columna. Me dio una depresión porque mi pasión es cocinar y quedé inválida. Pasé de estar feliz, encantada, a no hacer nada”, compartió.

Vásquez recuerda que no podía cocinarse ni siquiera para ella misma. A pesar de ello, comenzó a estudiar para ser sommelier.

Con este conocimiento, le pidió empleo a uno de sus amigos, quien se dedica a la venta de tequila. Su idea era ayudarle con las negociaciones para llevar la marca a otras partes; sin embargo, él le preguntó por qué ella no creaba su propia etiqueta.

“Pero si soy extranjera, ¿cómo? Y esto tiene denominación de origen”, recuerda que cuestionó a su amigo. Él le recordó que personalidades como el actor George Clooney tienen sus propias marcas de tequila, aun sin ser mexicanos.

Kypros añadió una nueva etiqueta con moltivo de su quinto aniversario. (Foto: Cecilia L. García)

Así fue como la impulsó: “Tú tienes paladar, puedes hacer algo chingón”, le dijo. Ella comenzó a trabajar en los planes y poco después se los presentó a su amigo, quien, al verlos, la llevó con Mariano, maestro tequilero.

Él es una persona que aprendió todo sobre el agave directamente trabajando en el campo y, aunque suele ser una persona cerrada, hizo mancuerna fácilmente con Gabriela, quien tenía conocimientos del campo y la siembra gracias a la familia de su mamá.

“Cuando nos conocemos hacemos clic porque compartimos el mismo crecimiento. Yo no vengo de cuna de oro, yo vengo de abajo”, afirmó.

A partir del entendimiento que tuvo con Mariano, la suma de los conocimientos de ambos y el buen paladar de Gabriela Vásquez, se lanzó la primera etiqueta de la bebida: “Kypros nació de una depresión”, resume.

El tequila Kypros blanco se puede maridar con platillos como maricos. (Foto: Cecilia L. García)

¿A qué sabe Kypros? Del tequila blanco al ‘recién nacido’ extra añejo

La historia de resiliencia y crecimiento personal de Gabriela se ve reflejada en las cuatro etiquetas de Kypros, una bebida que, en sus diferentes expresiones, conserva la sutileza de los sabores y la elegancia.

Para la creación de los tequilas, el agave Weber se deja madurar de cinco a seis años, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de azúcares fermentables. Posteriormente, se cuece en hornos de mampostería a fuego lento.

La extracción se realiza en molinos de caña de azúcar, un proceso en el que se obtiene menos jugo, pero se confieren más notas dulces, florales y frutales, características de Kypros. Las primeras tres etiquetas que lanzó la marca fueron las siguientes.

Y tras su quinto aniversario, Kypros da la bienvenida a su cuarta etiqueta, la cual pasó cuatro años y siete meses en barrica de roble americano que tuvo whiskey bourbon. Destaca por un perfil complejo, refinado y elegante, con notas de frutos secos, almendra, cacao, higo y naranja confitada, además de un carácter floral y una larga profundidad en boca.