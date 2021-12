George Clooney rechaza proyecto de 35 mdd por ‘principios éticos’

Si hay algo que el dinero no puede comprar es a George Clooney. Uno de los actores más reconocidos y mejores pagados en Hollywood reconoció que no es algo por lo que se preocupe, así que fácilmente rechazó una propuesta de trabajo que tan solo implicaba unas horas de su tiempo a cambio de 35 millones de dólares, todo por sus principios éticos.

El también empresario le dio una entrevista al periódico The Guardian en la que confesó su negativa a filmar un comercial de una línea aérea, aunque se reservó el nombre de la compañía. “Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un comercial de una aerolínea, pero hablé con Amal (su esposa) al respecto y decidimos que no valía la pena. Era un país que, aunque es un aliado, es cuestionable a veces, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’”, aseguró.

El ganador de dos premios Oscar por los filmes Argo y Syriana está casado con Amal Alamuddin, quien se especializa en proteger los derechos humanos y el derecho internacional con casos como las víctimas de Irak, su colaboración con las Naciones Unidas o la guerra civil de Siria. Los padres de mellizos se casaron en 2014 y desde entonces el actor ha dicho que le cambió la vida.

Clooney, de 60 años, se encuentra en la promoción del filme The Tender Bar, que él dirige y es protagonizada por Ben Affleck, Daniel Ranieri y Tye Sheridan, con una historia que sigue la vida de un niño de Long Island que busca figuras paternas entre los clientes del bar de su tío.

“Durante los últimos cinco años, el país ha estado involucrado en el odio y la ira, y yo he sido parte de ellos en ocasiones. Estaba enojado y esta fue una historia tan amable. Es una película tan gentil y quería ser parte de eso, y pensé que tal vez la audiencia querría ser parte de una experiencia gentil “, expresó.