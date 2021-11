Las millonarias sumas que ofrecieron a Adele, Luismi y otros artistas por contar su vida

La británica Adele es una de las cantantes más populares del momento tras su regreso musical luego de seis años gracias a 30, álbum en donde se expone en la intimidad luego de su maternidad y divorcio.

Gracias a ello es que ha despertado en interés de la compañía Netflix, quienes la han buscado para proponerle filmar un documental. “Adele es la mujer más buscada de este momento y Netflix cree que podrían crear algo realmente especial con ella. Se acercó a su equipo sobre una posible película multimillonaría que rastrearía su regreso y grandes espectáculos, el próximo mes de julio”, dijo un allegado a The Sun.

Aunque aún no se confirma la cifra millonaria detrás de este proyecto, la primera que se maneja es la de un millón de dólares para Adele en caso a que se decida a aceptar. Sin embargo, la información no ha sido confirmada ni por la empresa de streaming ni por la cantante de “Easy on me”.

En los últimos años, la vida de los famosos ha sido objeto de interés para llevarse a las pantallas. Millones de dólares han gastado las productoras para poder adueñarse de los derechos de la vida privada de las celebridades.

En México tenemos algunos casos. Pese a que la serie que retrata la vida de Vicente Fernández no ha salido a la luz, Jaime Camil ya ha trabajado para interpretar a “El Charro de Huentitán”. Diversas versiones han asegurado que la familia del cantante recibió la cantidad de 10 millones de dólares para ceder los derechos a la plataforma Netflix.

Otra de las historias que valen millones fue la de Luis Miguel. Aunque se trató de un proyecto más ambicioso porque se planearon tres temporadas en un formato de serie, vender los derechos de su vida a Netflix le trajo ganancias millonarias al intérprete de “Ahora te puedes marchar”, pues tal parece que recibió cinco millones de dólares solamente por la primera temporada, cifra que aumentó su valor hacia los 15 millones para la segunda.

El fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona también tiene su miniserie, esta vez en Amazon Prime. Se habría filtrado que la cantidad que el también entrenador de futbol habría recibido para contar su vida en Maradona: Sueño Bendito fue de dos millones de dólares.

Recientemente fue Mariah Carey, exnovia de Luis Miguel, quien dio a conocer que realizará una serie de ocho capítulos basada en su libro The Meaning of Mariah Carey. Aunque no se ha hablado de lo económico, sí han salido algunos detalles como el guión de Lee Daniel.