Fallece Vicente López Rodea, presidente del Consejo de Grupo La Costeña

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) informó sobre el fallecimiento de Vicente López Rodea, presidente del Consejo de Grupo La Costeña.

“El presidente Alejandro Malagón Barragán, y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias”, compartió la CONCAMIN en la red social Facebook.

Además, expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad de la Industria de Coservas Alimenticias.

Vicente es hermano de Eugenio López Rodea (1934–2022), quien creó Grupo Jumex en 1961.

¿Quién fue Vicente López Rodea?

Vicente López Rodea es hijo de quien fundó La Costeña en 1923, don Vicente López Resines.

La Costeña es conocida por ser una empresa dedicada al desarrollo de conservas enlatadas y envases metálicos.

Don Vicente tuvo dos hijos: uno se incorporó a La Costeña, mientras que el otro, Eugenio López Rodea creó Grupo Jumex en 1961.

La empresa Rodea fue fundada en 1923 por López Resines, un ciudadano español que llegó a México después de vivir una temporada en Estados Unidos, donde trabajó para diferentes empresas empacadoras de salsa de tomate.

El negocio comenzó en la colonia Tlatelolco de la Ciudad de México, donde vendía tortas que acompañaba con los chiles en vinagre que él mismo hacía.

La creciente demanda llevó a López Resines a dejar atrás la tienda de abarrotes y abrir su primera fábrica en 1937, ubicada en la colonia Estrella de la CDMX.

Vicente López Rodea también fundó la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), que opera desde 1985.

“CANAINCA agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y empaque de alimentos procesados. Es la única organización nacional que representa a este sector, ya que la propia Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece la existencia de una cámara nacional por cada sector industrial”, detallan en su sitio web.