Mónaco, el país con la mayor concentración de multimillonarios, sale de la lista gris de dinero sucio

El principado de la Riviera francesa fue incluido en la " lista gris " del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) en junio de 2024. (Instagram This is Monaco).

Mónaco se encuentra entre varias naciones que están a punto de salir de la lista de vigilancia de dinero sucio de un organismo de control financiero global el próximo mes, lo que marca un cambio de fortuna para la ciudad-estado que alberga la mayor concentración de millonarios y multimillonarios del mundo.

El principado de la Riviera francesa fue incluido en la " lista gris " del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) en junio de 2024, lo que conllevó un mayor escrutinio sobre las deficiencias en sus esfuerzos por combatir los flujos de dinero ilícito. Sin embargo, según fuentes cercanas al asunto, funcionarios del organismo de control con sede en París han constatado desde entonces avances significativos.

Según algunas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas, también se espera que Bulgaria y Costa de Marfil salgan de la lista.

Según fuentes consultadas, el resultado oficial no se conocerá hasta el último día de la próxima sesión plenaria del GAFI en la capital francesa, el 30 de octubre, y aún no se han tomado decisiones definitivas. La inclusión en la lista se determina por consenso entre los miembros del grupo , que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea, China, Japón e India.

Las recomendaciones del organismo de control son seguidas de cerca por inversores globales que desconfían de operar en jurisdicciones con deficiencias en la normativa contra el blanqueo de capitales.

Las jurisdicciones incluidas en la lista requieren una supervisión más estricta, y esta designación puede generar serias dudas sobre la integridad de sus sistemas financieros.

¿Cómo afecta el dinero sucio a los países?

Un informe del Fondo Monetario Internacional de 2021 reveló que los países incluidos en la lista gris experimentaron “una reducción importante y estadísticamente significativa de las entradas de capital”.

Un fondo cotizado en bolsa que replica el índice bursátil de referencia de Bulgaria subió un 2,8% a las 12 del mediodía en Sofía. La empresa propietaria del casino de Montecarlo, Société des Bains de Mer, también experimentó un alza tras la noticia, con un incremento del 1,8% en la sesión de París a las 11 de la mañana.

Un portavoz del GAFI declinó hacer comentarios sobre las decisiones de inclusión en la lista.

¿Qué es el GAFI, el organismo mundial que lucha contra el dinero sucio?

La sesión plenaria del GAFI de octubre será la primera bajo la presidencia del funcionario británico Giles Thomson. Desde que asumió el cargo en julio, ha dado especial prioridad a la lucha contra el fraude, incluidos los compuestos fraudulentos .

La esperada exclusión de Mónaco de la lista de países con mayor patrimonio se produce en un momento en que la ciudad-estado aún se está recuperando de un complot de asesinato perpetrado en su territorio a finales de junio, que desencadenó una intensa búsqueda.

Desde su inclusión en la lista gris, el principado ha endurecido sus leyes y se ha esforzado por demostrar su capacidad para tomar medidas coercitivas efectivas.

A principios de este año, su organismo de control contra el blanqueo de capitales multó a UBS Group AG con 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) por diversas irregularidades . Otros dos bancos, entre ellos Julius Baer Group Ltd., también han sido multados.

Un portavoz del gobierno de Mónaco declinó hacer comentarios.

Para Bulgaria, la designación original en la lista gris en 2023 se produjo en el punto álgido de las negociaciones del país para entrar en la zona euro.

El Consejo de Europa ha criticado durante mucho tiempo al país, que suele figurar entre los más corruptos de la Unión Europea. Sin embargo, más recientemente, funcionarios del GAFI han elogiado las mejoras en la supervisión basada en riesgos y los controles de acceso al mercado para los proveedores de servicios de activos virtuales. A principios de septiembre, el primer ministro Rumen Radev se reunió con representantes del GAFI para analizar los avances del país.

Además de cumplir con todos los criterios formales, “tenemos otra garantía que nos coloca en una posición sólida para sacar a Bulgaria de esta vergonzosa lista: la voluntad política y las medidas adoptadas por el gobierno búlgaro en la lucha contra el blanqueo de capitales, la economía sumergida y la corrupción”, declaró ante un organismo gubernamental a finales de agosto.

Por otra parte, los avances de Costa de Marfil en materia de supervisión bancaria y verificación de la titularidad real han recibido elogios del GAFI, que anteriormente había expresado su preocupación por la supervisión y la aplicación de la normativa. Entre las medidas adoptadas recientemente, destaca la condena a varios años de prisión impuesta a una figura influyente local por cargos de blanqueo de capitales.

“Es muy probable que hayamos cumplido con todas las condiciones, pero estamos a la espera de las evaluaciones finales”, dijo Amadou Coulibaly, ministro de Comunicación y portavoz del gobierno de Costa de Marfil.

Los bonos en dólares marfileños con vencimiento en 2041 subieron por primera vez en siete días, un 0,3% por dólar, hasta alcanzar los 92,4 centavos a las 15:40 en Londres. Los bonos con vencimiento en 2037 también subieron por primera vez en siete días, un 0,2% por dólar, hasta los 106,1 centavos.