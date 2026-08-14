Rocha Cantú se pasea en Mónaco; el empresario es investigado por delincuencia organizada

El empresario Raúl Rocha Cantú fue visto a unos 1.2 kilómetros de la oficina de Interpol en Mónaco. (Foto: Especial)

El empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue captado por Mónaco en junio pasado, luego de que se informara que un juez federal libró una orden de aprehensión en su contra como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.

En un video publicado por una diseñadora e influencer, se puede ver a Rocha Cantú de paseo por las calles de Mónaco junto a su familia.

El empresario Raúl Rocha Cantú fue visto a unos 1.2 kilómetros de la oficina de Interpol en Mónaco y aproximadamente a 500 kilómetros de Lyon, Francia, donde está la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal.

¿Por qué Rocha Cantú tiene una orden de aprehensión?

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando un juez federal libró una orden de aprehensión dentro de la causa penal 495/2025, relacionada con una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se le investiga por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos entre Guatemala y México.

El 15 de noviembre de 2025 fueron emitidas órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú y otras personas dentro de la misma investigación.

Cinco días después de que se libraron las órdenes, el 20 de noviembre de 2025, se solicitó una ficha roja de Interpol contra Rocha Cantú.

Posteriormente, el empresario enfrentó una nueva orden de captura después de que la FGR revocó el criterio de oportunidad que previamente le había permitido colaborar con la investigación.

La resolución judicial estableció que, una vez detenidos, los involucrados serían puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con la posibilidad de ser ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

El expediente también derivó en una disputa ante tribunales federales. La defensa de Rocha Cantú recurrió a juicios de amparo para combatir las actuaciones emprendidas en su contra, mientras que la FGR buscó mantener vigente el mandamiento judicial.

Además, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León le concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo, lo que abrió una controversia sobre los alcances de la medida y la posibilidad de ejecutar la orden.

¿A quiénes se busca por la investigación contra Rocha Cantú?

Entre las personas incluidas en la resolución judicial se encuentran Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro Jacobo Álvarez Arriaga, Daniel Roldán Morales, Sergio Hurtado Perea, Mari del Carmen Ramírez Rodríguez, Sergio Abraham Lara Paz y Elizabeth Muzquiz Pineda.

La visita del empresario Rocha Cantú a Mónaco coloca nuevamente el caso bajo atención debido al componente internacional que adquirió desde que las autoridades mexicanas solicitaron la intervención de Interpol.

Por ahora, el desarrollo del expediente dependerá tanto de las resoluciones que emitan los tribunales federales sobre los recursos promovidos por su defensa como de las actuaciones que mantenga la FGR dentro de la causa penal.