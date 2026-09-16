Trump retira a Venezuela de lista antidrogas y dice que Colombia podría seguir en 2027

Colombia seguirá en la lista de países que no han cumplido con sus compromisos contra las drogas, según Donald Trump.

Washington retiró a Venezuela del grupo de países que, según Estados Unidos, incumplieron sus compromisos en materia de control de drogas, y señaló que Colombia podría seguir el mismo camino el próximo año si su nuevo gobierno logra avances en la lucha contra el tráfico de cocaína.

El presidente Donald Trump destacó la cooperación de Venezuela contra los cárteles de la droga desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero, incluyendo la muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua.

“Dadas las medidas positivas adoptadas bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser designada como un país que ha incumplido de manera demostrable sus compromisos en materia de control de drogas”, afirmó Trump en un comunicado enviado al Congreso.

Por el momento, Colombia seguirá figurando en la lista de países que no han cumplido con sus compromisos. Sin embargo, Trump culpó al exmandatario Gustavo Petro por la producción récord de cocaína, al tiempo que elogió al nuevo gobierno que asumió en agosto.

‘Colombia podría salir de la lista el próximo año’, adelanta Trump

La promesa del presidente Abelardo de la Espriella de llevar a cabo una campaña agresiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína podría sacar a Colombia de la lista el próximo año, afirmó Trump.

“Consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrable’ del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del año pasado”, señaló.

La decisión pone de relieve cómo las relaciones de Washington en materia de lucha contra el narcotráfico en América Latina se están redefiniendo a raíz de las victorias de líderes conservadores en varias elecciones recientes.

Trump dijo que espera que Venezuela logre más avances medibles en el desmantelamiento de lo que denominó grupos narcoterroristas, y en detener el tráfico de drogas a través de su territorio hacia Estados Unidos.

Colombia está lista para enfrentar la cadena del narcotráfico

También señaló que Colombia ahora está lista para retomar su papel como el “principal socio en materia de seguridad de Washington en el hemisferio”.

La embajadora de Colombia en EU, María Consuelo Araújo, dijo que la nación andina implementará una estrategia para erradicar los cultivos ilícitos utilizando todos los métodos legales disponibles.

Araújo señaló que el objetivo de Colombia es enfrentar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, los laboratorios y los precursores químicos hasta las rutas de tráfico, las finanzas del crimen, las estructuras de mando y las redes internacionales”.

La Corte Constitucional de Colombia impuso condiciones estrictas para cualquier reanudación de la fumigación aérea con glifosato debido a los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.

El gobierno de De la Espriella también ha dado pasos para probar herbicidas alternativos, aunque un proyecto piloto previsto con glufosinato de amonio fue suspendido por motivos legales.