En los años 1800: Así era la frontera de México y Colombia, ¿por qué dejaron de ser vecinos?

México y Colombia no solo están en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que implica que son países sísmicos, sino que tienen historia en común, pues fueron países vecinos por al menos 14 meses.

Sí. Hace cientos de años, Colombia y México compartieron frontera y ésta se ubicaba en la región donde actualmente están Costa Rica y Panamá.

Entre 1821 y 1823, el Primer Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, incorporó lo que antes eran las provincias de la Capitanía General de Guatemala. Esa zona abarcaba los territorios de países actuales como:

Guatemala,

Belice,

El Salvador,

Honduras,

Nicaragua,

Costa Rica, y

Chiapas.

Mapa de Primer Imperio Mexicano. (Enrique Florescano y Francisco Eissa. 2025. Atlas Histórico de México. Tomado de: Historia. Tercer Grado. Telesecundaria. Voluman I 2020.)

En aquel entonces, Panamá formaba parte de la Gran Colombia, nación fundada por Simón Bolívar. Su territorio estaba integrado por lo que ahora son:

Colombia,

Venezuela,

Ecuador, y

Panamá.

México y Colombia compartieron frontera en los años 1800. (Shutterstock)

¿Por qué Colombia y México dejaron de ser vecinos?

A partir de 1823, los territorios que México y Colombia comenzaron a separarse para formar las Provincias Unidas del Centro de América. Desde entonces desapareció la frontera directa.

En marzo de ese año, Agustín de Iturbide abdicó al trono por lo que terminó el Primer Imperio Mexicano. Tras dicho evento, las provincias centroamericanas se separaron de México.

Años después, la Federación también se dividió para dar origen a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tal como los conocemos actualmente.

México y Colombia comparten el Cinturón de Fuego del Pacífico

A pesar de haber compartido frontera, actualmente México y Colombia están separados por miles de kilómetros de distancia, pero todavía tienen algo en común: su actividad sísmica relacionada con el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan distintas placas tectónicas.

Dicha zona concentra una de las mayores actividades sísmicas y volcánicas del planeta. La interacción entre las placas provoca fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas y, en determinadas zonas costeras, tsunamis.

. México y Colombia comparten el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que las convierte en zonas altamente sísmicas. (Gobierno de México)

En México están las placas Norteamericana, del Pacífico y la de Cocos, las cuales hacen que el país tenga bastante actividad sísmica. Esto afecta, en su mayoría, a estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco.

En el caso de Colombia, el Servicio Geológico explica que el país está en una zona donde interactúan principalmente las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe. Esta configuración lo convierte en un territorio sísmicamente activo.

México y Colombia no están en la misma zona geológica del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El epicentro del sismo en Colombia fue cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el movimiento fue percibido en varias ciudades del país, así como también en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.