De la Espriella busca alivio para Colombia: Pide a Trump suspender aranceles tras devastador terremoto

El terremoto del 10 de agosto provocó daños en el oeste de Colombia, especialmente en comunidades remotas y aisladas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que suspendiera temporalmente los aranceles sobre los productos colombianos, mientras el país lidia con las consecuencias de un devastador terremoto que dejó casi 300 muertos.

De la Espriella escribió en una publicación en X que hizo la solicitud “para brindar algo de alivio a nuestros dueños de negocios, que están enfrentando momentos muy difíciles debido a los efectos del terremoto”.

El líder colombiano afirmó haber conversado con Trump durante 10 minutos. Según la publicación, el presidente estadounidense expresó sus condolencias a las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Los aranceles estadounidenses sobre muchos productos colombianos aumentaron del 10 por ciento al 12.5 por ciento a finales de julio, aunque algunos productos están exentos de este gravamen.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto fue el segundo más fuerte registrado en el último siglo. El número de fallecidos ascendía a 294 hasta las 6:30 de la mañana del sábado, hora local, con más de 3 mil 900 heridos, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.

El terremoto causó daños generalizados en el oeste de Colombia, afectando especialmente a las comunidades remotas y aisladas.

Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia

Cinco días después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia, la cifra oficial de fallecidos ascendió el sábado a 294, mientras la esperanza de dar con sobrevivientes bajo los escombros continúa a pesar del tiempo transcurrido.

El último balance emitido por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) reporta que 320 personas continúan desaparecidas.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta el momento 3 mil 935 heridos y más de 115 mil afectados, según la Unidad. El potente movimiento provocó la destrucción de 14 mil viviendas y causó daños en otras 81 mil 506.

El Instituto de Medicina Legal señaló el sábado en un comunicado que se ha logrado identificar a 270 víctimas de las cuales 20 son menores de edad. Los cuerpos de 254 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares, agregó.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los 15 afectados por el sismo, continúa la búsqueda de los más de 70 desaparecidos en esa localidad, sin que la esperanza se extinga.

Con información de Associated Press.