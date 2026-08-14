Revisión del T-MEC: México pide pausa de aranceles al acero y autos; ‘aplícame un descuento’, pide Ebrard

México insiste ante Estados Unidos en eliminar o reducir los aranceles que afectan a los automóviles y al acero mientras se llevan a cabo las conversaciones para la revisión del T-MEC , afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien aseguró que el gobierno mexicano mantiene una estrategia de presión constante ante las autoridades estadounidenses.

Al término del lanzamiento de InnovaFest Querétaro, el funcionario explicó que México presentó a Estados Unidos un estudio para sustentar su petición, particularmente en el sector automotriz . Argumentó que vehículos fabricados en Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos enfrentan un arancel de 15 por ciento, mientras que los producidos en México enfrentan aranceles del 25 por ciento .

“Entonces, aplícame un descuento, porque yo te compro más partes de Estados Unidos que los demás países que acabo de mencionar”, planteó.

Ebrard también señaló que México ha llevado a la mesa de negociación el caso del acero, al considerar que el intercambio comercial con Estados Unidos favorece a este último país. “Hemos planteado también el tema del acero. México tiene, con Estados Unidos, déficit de acero. Entonces, ¿por qué me pones un arancel 50 por ciento?”, cuestionó.

El secretario de Economía sostuvo que México ha planteado que, mientras se desarrollan las conversaciones para revisar el T-MEC , no se impongan nuevos aranceles.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado, no haya más imposición de aranceles. Pero es cada semana”, afirmó.

La declaración ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen contactos frecuentes de cara a la revisión del acuerdo comercial. Marcelo Ebrard destacó que su reciente visita a Washington forma parte de una estrategia de presencia constante ante las autoridades estadounidenses.

El funcionario justificó estos viajes por la necesidad de mantener una interlocución directa con quienes toman las decisiones en Estados Unidos. “Mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos de vista”, sostuvo.

“Somos la delegación más persistente, perseverante, paciente, insistente. Ya hasta me conocen en la entrada, ya no me piden ni la credencial. Ya van a dar lugar de estacionamiento”, ironizó.

Margen limitado en negociaciones de aranceles con EU

Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideró que la petición mexicana tiene lógica debido al alto grado de integración productiva con Estados Unidos, particularmente en la industria automotriz:

“México tiene una mayor integración con Estados Unidos. Hablando de integración más puntualmente, se compra más insumo americano o más insumo americano forma parte del producto mexicano que internamente importa Estados Unidos, tan directito como eso”.

A su juicio, esa integración representa un argumento relevante para México frente a Washington, pues considera contradictorio que se castigue con mayores aranceles de Donald Trump a mercancías que incorporan una elevada proporción de contenido estadounidense.

“No tiene sentido que penalices ese contenido americano o que lo pongas en desventaja contra importaciones de otros países con menor contenido americano”, sostuvo.

González consideró, sin embargo, que la vía para conseguir una modificación de los aranceles no será necesariamente jurídica, sino política y negociadora. “Para mí la ruta es negociación”, afirmó.

Jorge Molina, consultor de comercio exterior, consideró que la estrategia mexicana enfrenta un escenario complicado debido al endurecimiento de la postura de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR).

El especialista cuestionó que el gobierno mexicano recurra ahora a un estudio para sustentar su petición de reducción de aranceles , cuando Washington ya se encuentra en una posición negociadora más definida. “En estos momentos en que USTR viene endureciendo su posición, ¿va a cambiar de postura con un estudio? ¿Por qué no se presentó este estudio antes?”.