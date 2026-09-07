Calor en Nuevo León: Temperaturas de hasta 39°C el martes 8 de septiembre

El martes 8 de septiembre, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se prepara para una jornada de calor significativo.

El pronóstico indica cielo despejado en la región, con temperaturas que alcanzarán hasta los 39.0°C en algunas zonas, según los datos disponibles para la capital de Nuevo León y sus alrededores. Los habitantes de la ZMM deben estar listos para un día caluroso.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana?

En Monterrey, la capital, las temperaturas estarán entre una mínima de 19.3°C y una máxima de 34.7°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, los grados se moverán de 18.3°C como mínima a 32.3°C como máxima, presentando las condiciones más frescas de la zona. Ambas ciudades tendrán cielos sin nubes y vientos ligeros.

Guadalupe experimentará temperaturas desde 20.0°C hasta 36.3°C, con un día completamente despejado y vientos de 9 km/h. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 21.3°C y una máxima que rozará los 39.0°C, acompañada de vientos de 14 km/h. Las diferencias en el termómetro serán notables entre las ciudades de la ZMM.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en otras regiones del país debido al monzón mexicano y diversas vaguadas, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá un martes sin probabilidad de lluvia. Los cielos permanecerán despejados en todas las ciudades principales de Nuevo León.

Las condiciones atmosféricas en la ZMM se mantendrán secas y estables. El viento soplará a 8 km/h en Monterrey y San Pedro Garza García, 9 km/h en Guadalupe y 14 km/h en Apodaca. Esta ausencia de precipitaciones y los cielos claros caracterizarán la jornada, invitando a tomar precauciones por el calor.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Nuevo León es el siguiente:

Martes 8 de septiembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 9 km/h. Miércoles 9 de septiembre : Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h. Jueves 10 de septiembre: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para los siguientes días en Nuevo León indica que el calor se mantendrá. Se esperan cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas máximas que rondarán los 34°C a 35°C y mínimas agradables de 19°C a 20°C. El viento también será ligero, lo que contribuirá a la sensación de calor durante el día.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 39°C?

Ante las altas temperaturas, es crucial seguir recomendaciones para cuidar la salud. Se aconseja beber abundantes líquidos, incluso si no se siente sed, para evitar la deshidratación. También es importante no exponerse directamente al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a reflejar el sol y mantener el cuerpo fresco. Aplicar protector solar y buscar la sombra al salir son medidas esenciales para prevenir quemaduras y golpes de calor. Es importante estar atento a niños y adultos mayores, que son más vulnerables a las altas temperaturas.

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