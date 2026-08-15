Jason Arday: ¿Qué se sabe del profesor de Cambridge hallado muerto tras una polémica por plagio?

El primer ministro británico llamó el sábado a la reflexión después de que un profesor negro que enfrentó una tormenta de acusaciones de plagio muriera de forma repentina, días después de renunciar a un cargo prestigioso en la Universidad de Cambridge.

Jason Arday, quien se convirtió en 2023 en el profesor negro más joven de Cambridge, fue hallado muerto el viernes dentro de un domicilio en el sur de Londres. Renunció la semana pasada como profesor de Sociología de la Educación después de quedar bajo un intenso escrutinio mediático, con semanas de titulares que alegaban plagio en su trabajo académico y cuestionamientos sobre afirmaciones acerca de sus logros deportivos y de recaudación de fondos.

Su muerte provocó protestas ante las acusaciones contra Arday, de 41 años, que se convirtieron en un cruel linchamiento público motivado por el racismo y por la hostilidad hacia las políticas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, en universidades y otras instituciones.

El primer ministro Andy Burnham afirmó que la muerte de Arday fue “una tragedia en tantos niveles”.

“No es un momento para precipitarse a juzgar. Es un momento para reflexionar, diría yo, reflexionar sobre cómo se llegó a esto”, dijo Burnham a los periodistas.

Familia de Arday acusa años de abusos y acoso

La policía indicó que la muerte era tratada como “inesperada”, pero no sospechosa. Señaló que los agentes fueron llamados a un domicilio en el sur de Londres el viernes por la tarde y que un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar. No identificó a Arday, de acuerdo con la política policial.

Un amigo dijo que Arday le había contado que “sentía que no podía seguir” en una nota de voz enviada más temprano el viernes.

“Estaba siendo sometido a un escrutinio implacable, incluido el ridículo, desacreditando absolutamente cada detalle de su vida, y no estaba sobrellevando la pérdida de su carrera, la pérdida de su reputación”, dijo a la BBC el profesor de Cambridge y director del Centro de Investigación del Autismo, Simon Baron-Cohen.

La familia señaló en un comunicado que Arday fue objeto de una “campaña de acoso” y de “abusos sostenidos” desde que asumió su puesto como profesor en Cambridge.

“La campaña de desinformación fue demasiado para Jason”, expresó la familia en un comunicado difundido a través de su editorial Simon & Schuster U.K. “Estamos en shock por haber perdido a este increíble padre, pareja, hermano, tío e hijo”.

La vicecanciller de Cambridge, Deborah Prentice, quien antes anunció que la universidad investigará las circunstancias en torno al empleo de Arday, se expresó “profundamente entristecida” por la noticia.

Cambridge abrió investigaciones sobre plagio

Las preguntas sobre las credenciales de Arday fueron planteadas públicamente el mes pasado por Nathan Cofnas, un exinvestigador de filosofía en Cambridge que dejó la universidad después de que su crítica a los programas de diversidad, equidad e inclusión desatara protestas generalizadas.

Cofnas argumentó previamente que, en una meritocracia, las personas negras “desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil salvo el deporte y el entretenimiento”.

Los periódicos pronto publicaron reportes de que más de 100 pasajes de la tesis doctoral de Arday de 2015 eran “idénticos o casi idénticos” a un trabajo anterior escrito por otro investigador.

Luego, los medios británicos plantearon preguntas más amplias sobre muchas de las afirmaciones de Arday acerca de su vida, incluidas declaraciones de que recaudó 5.5 millones de libras (7.4 millones de dólares) para obras benéficas mediante hazañas como correr 30 maratones en 35 días y 600 millas (965 kilómetros) en seis días. Arday posteriormente revisó esas afirmaciones.

Algunos también cuestionaron su afirmación de que superó retrasos en el desarrollo que lo dejaron sin habla hasta los 11 años. Arday dijo que le diagnosticaron autismo a una edad temprana y que no leía ni escribía a los 18 años.

Arday renunció a Cambridge el 5 de agosto. Negó el plagio, pero admitió algunos errores al trabajar en su doctorado.

Decenas de académicos de Cambridge firmaron una carta para pedir una investigación independiente sobre la designación de Arday. Cambridge inicialmente respaldó a Arday y señaló que las acusaciones de plagio fueron investigadas por la Universidad Liverpool John Moores, que otorgó el doctorado de Arday.

Luego, la universidad cambió su postura y anunció una investigación “tras nueva información sobre las credenciales del profesor Arday y sus nombramientos honorarios”.

Prentice, la vicecanciller de la universidad, expresó esta semana que compartía preocupaciones respecto de su nombramiento y que Cambridge realizará una revisión de sus procesos para contratar personal directivo.

Críticas a Arday pasaron a formar parte de guerras culturales más amplias

Mientras algunos creen que Arday fue víctima del “hostigamiento” mediático y del racismo, otros dicen que existen cuestiones más complejas en juego, incluida la decisión de Cambridge de nombrar a Arday para un puesto de tan alto perfil.

Daniel Kebede, secretario general del Sindicato Nacional de Educación, indicó que las preguntas sobre la credibilidad de Arday “desataron una diatriba de racismo”.

“Hay una diferencia profunda entre el escrutinio y una campaña pública sostenida que convierte a un individuo en un símbolo de todo lo que la derecha cree que está mal con la DEI”, afirmó. “El efecto ha sido escalofriante. Les dice a las personas negras y a otras de orígenes subrepresentados que serán atacadas si entran en puestos públicos prominentes”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró que Arday fue “víctima de una perniciosa humillación pública que otras personas en su posición simplemente no habrían enfrentado”.

El exministro del Interior conservador James Cleverly, quien es negro, escribió en X que las instituciones académicas “tienen serias preguntas que responder”.

“Lo pusieron en puestos para los que claramente no estaba calificado para poder exhibir a un niño prodigio negro; lo empujaron al foco público para su propio beneficio”, sostuvo.