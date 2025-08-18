Muy ‘delulu’ de su parte: Diccionario de Cambridge agrega ‘Skibidi’ y más palabras a su lista

El diccionario de Cambridge agregó a su lista de palabras en inglés el término 'Skibidi', así como tradwife y otras.

¿Qué diablos está pasando con el idioma inglés? Este año, el Diccionario de Cambridge añadió más de 6 mil expresiones nuevas, entre ellas algunas del argot popularizado en redes sociales, como “Skibidi”, un término que proviene de una miniserie creada en YouTube.

“La cultura de Internet está cambiando el idioma inglés y es fascinante observar su efecto y capturarlo en el diccionario”, afirmó Colin McIntosh, gerente del programa léxico del Cambridge Dictionary, el diccionario en línea más grande del mundo.

¿Qué significa la palabra ‘Skibidi’, agregada al Diccionario de Cambridge?

“Skibidi” es un término sin sentido acuñado por el creador de una serie animada de YouTube y puede significar “genial” o “malo” o usarse sin ningún significado real como una broma o para burlarse.

Algunos ejemplos que pone el Diccionario de Cambridge sobre los usos que puedes darle a “Skibidi” o cómo incorporarlo en una oración, son los siguientes:

What was the most skibidi part? | ¿Cuál fue la parte más skibidi?

En la canción viral “Eres muy bonita”, puedes reemplazar la palabra con “Eres muy skibidi”.

‘Delulu’: ¿Qué otras palabras agregó el Diccionario de Cambridge en 2025?

Otras adiciones planeadas incluyen “tradwife”, una contracción de “traditional wife” que se refiere a una madre casada que cocina, limpia y publica su vida en las redes sociales, y “delulu”, una abreviatura de ‘delusional’ o delirante que significa “creer cosas que no son reales o verdaderas, generalmente porque así lo eliges”.

Christian Ilbury, profesor titular de sociolingüística en la Universidad de Edimburgo, dijo que muchas de las nuevas palabras están vinculadas a plataformas de redes sociales como TikTok porque así es como se comunican la mayoría de los jóvenes.

Sin embargo, Ilbury dijo que algunas de las palabras, incluida “delulu”, tienen historias más largas de lo que la gente podría pensar y han sido utilizadas por las comunidades de hablantes durante años.

“Se trata simplemente de aumentar la visibilidad y la posible aceptación entre comunidades que quizás antes no habían interactuado con esas palabras”, explicó.

El aumento del trabajo remoto desde la pandemia en 2020 ha creado la nueva entrada del diccionario “mouse jiggler”, un dispositivo o software utilizado para hacer que parezca que estás trabajando cuando no es así.

Detrás de la adición de “químicos permanentes”, una sustancia dañina que permanece en el ambiente durante mucho tiempo, se esconden preocupaciones medioambientales.

Cambridge Dictionary utiliza el Cambridge English Corpus, una base de datos de más de 2 mil millones de palabras de inglés escrito y hablado, para monitorear cómo las diferentes personas usan nuevas palabras, con qué frecuencia y en qué contextos se usan, dijo la compañía.

“Si analizamos cuál es la función de un diccionario, es un registro público de cómo las personas usan el lenguaje, y si ahora la gente usa palabras como ‘skibidi’ o ‘delulu’, entonces el diccionario debería tenerlo en cuenta”, dijo Ilbury.

McIntosh agregó que el diccionario sólo agregó palabras que cree que tienen “poder de permanencia”.

El Cambridge Dictionary también agregó la palabra lewk (una manera juguetona de decir look, outfit o vestuario popularizado por RuPaul’s Drag Race); “inspo”, una abreviación de “inspiración” y otras.