¿Qué tan peligroso es llevar a bebés a conciertos? Maluma hace polémica, expertos responden

El regaño de Maluma a una madre por acudir con un bebé a su concierto en Ciudad de México causó todo tipo de reacciones, incluso especialistas de salud hablaron al respecto.

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo? ¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, expresó el cantante colombiano tras detener uno de los shows de su gira Pretty + Dirty World Tour.

Antes de seguir el espectáculo, el intérprete agregó: “Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”.

El comportamiento de Maluma fue criticado por José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien escribió en X: “Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá. La mamá fue irresponsable, pero tú, Maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional".

También Cazzu cuestionó el regaño de Maluma en conferencia con la prensa: “Está teniendo una experiencia de ser padre. Quizá está muy feliz, muy contento dentro de sus privilegios de la educación, de ser quien es y de tener a una madre que puede cuidar (a su bebé) para la profesión (...) ¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto?”.

Mientras tanto, la Asociación Española de Pediatría (AEP) emitió una advertencia contundente.

¿Por qué los médicos desaconsejan llevar bebés a conciertos?

La Asociación Española de Pediatría (AEP) y especialistas en salud auditiva, como Johns Hopkins Medicine, coinciden en que no se debe llevar a niños pequeños a eventos con música en vivo para adultos. Los altos niveles de ruido pueden causar daños irreversibles en el oído en apenas unos segundos.

En bebés y niños pequeños, el oído es especialmente vulnerable porque sus estructuras auditivas aún están en desarrollo.

La AEP recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población infantil no debe exponerse a más de 85 decibelios durante más de una hora.

Johns Hopkins Medicine detalla:

Una conversación normal alcanza unos 60 dB y es segura.

alcanza unos y es segura. En espectáculos musicales para adultos se registran hasta 110 dB y picos de 130 dB cerca de los altavoces, cercano al de un motor a reacción o fuegos artificiales (140-150), niveles que pueden causar pérdida auditiva permanente .

se registran hasta y picos de cerca de los altavoces, cercano al de un o fuegos artificiales (140-150), niveles que pueden causar . Exponerse repetidamente a sonidos superiores a 85 dB aumenta el riesgo de pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL, por sus siglas en inglés).

aumenta el riesgo de (NIHL, por sus siglas en inglés). A partir de 70 dB , la exposición prolongada puede acumular riesgo de daño.

, la exposición prolongada puede acumular riesgo de daño. Estos niveles pueden provocar lesiones irreversibles en segundos.

Consecuencias del exceso de ruido en la salud auditiva infantil

Johns Hopkins Medicine advierte que la pérdida auditiva inducida por ruido puede ser:

Permanente si el daño alcanza el nervio auditivo.

si el daño alcanza el nervio auditivo. Gradual o inmediata , dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición.

, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición. Acompañada de acúfenos (pitidos o zumbidos en los oídos) y dificultad para entender conversaciones.

En bebés, detectar el problema es más difícil porque no pueden expresar síntomas como los adultos.

Señales de alerta después de un evento ruidoso

Los especialistas recomiendan vigilar los siguientes comportamientos en bebés y niños tras un concierto o evento ruidoso:

Llanto inconsolable o irritabilidad repentina

o irritabilidad repentina Falta de reacción ante sonidos habituales

ante sonidos habituales Movimientos repetidos de frotarse los oídos

Somnolencia anormal o apatía

Sobresaltos exagerados ante sonidos

Recomendaciones por edades para prevenir daño auditivo

AEP establece pautas claras:

Lactantes y menores de 6 años : no deberían asistir a conciertos o festivales de adultos, incluso aunque porten protección auditiva, ya que el riesgo de daño es elevado.

: no deberían asistir a conciertos o festivales de adultos, incluso aunque porten protección auditiva, ya que el riesgo de daño es elevado. Escolares (6-12 años): solo deberían ir si el evento está adaptado (volumen controlado, zonas seguras) y se cumplen estrictamente todas las medidas de protección.

solo deberían ir si el evento está adaptado (volumen controlado, zonas seguras) y se cumplen estrictamente todas las medidas de protección. Adolescentes mayores de 12 años: sigue siendo imprescindible usar protección adecuada, respetar los tiempos de exposición y evitar situarse cerca de los altavoces, limitando además la frecuencia de estas exposiciones.

Consejos para proteger la audición infantil en conciertos