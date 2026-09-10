Óscar Mario Beteta, el analista que combinó la economía y el periodismo en la radio

El periodista Óscar Mario Beteta, colaborador de El Financiero, falleció este miércoles 9 de septiembre.

Nacido el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México, el periodista fue reconocido por su labor en la radio y como escritor de la columna En Petit Comité en El Financiero.

Estudió Economía en la Universidad Anáhuac, además de una maestría en Finanzas por la Universidad de Exter y una especialización como periodista en la Universidad de Ohio.

El gremio periodístico y personajes de la política, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentaron el fallecimiento y reconocieron su labor periodística por más de 30 años.

Su familia agradeció las muestras de solidaridad y cariño tras la muerte de Óscar Mario Beteta, y aseguraron que “recordaremos siempre con orgullo y gratitud su legado en el periodismo... Así como su compromiso, profesionalismo y pasión por informar”.

Así fue la trayectoria de Óscar Mario Beteta

Antes de dedicarse a los medios de comunicación y el análisis político, Óscar Mario Beteta trabajó en Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex.

Además, fue corredor de bolsa antes de arrancar en el Canal 40, especialmente en un programa de análisis llamado Visión 40.

Fundó el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana en Canal Once, y se destacó por, según él, “combinar su formación económica con el periodismo para ofrecer un enfoque único y riguroso en sus programas”.

Sin embargo, su programa más importante y por el que fue reconocido fue Los Tiempos de la Radio, que se transmitió por 30 años y que tuvo 7 mil 895 emisiones hasta su fin en 2024.

Ese año, precisamente, se incorporó a El Financiero Bloomberg, y su primera columna para En Petit Comité en este medio se llamó La Dejan Sola, donde habló sobre la falta de apoyo de la coalición opositora PRI-PAN-PRD hacia Xóchitl Gálvez, su entonces candidata presidencial.

Además, fue colaborador del Heraldo Radio, donde el periodista Javier Solórzano declaró que Óscar Mario Beteta falleció víctima de “una enfermedad que se le fue incrementando”.

Los reconocimientos de Óscar Mario Beteta

La labor en los medios de Óscar Mario Beteta fue reconocida el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones, el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y el Premio Nacional de Economía.

También destaca el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio y la presea de José Pagés Llergo y un galardón a su programa radiofónico por La Casa del Periodista.

El periodista entrevistó a jefes de Estado, ganadores del Premio Nobel y ministros.