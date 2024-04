La dejan sola

Son varias las lecturas que podemos hacer del “debate” –por llamarlo de alguna manera– entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que se realizó el pasado 7 de abril en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral.

Una de ellas es la soledad que acompañó a Xóchitl Gálvez y que se ha venido pronunciando.

La Xóchitl que vimos en el debate no fue ni de cerca la que conocemos, la de la picardía, la que se divierte haciendo política. En su lugar vimos a una mujer desencajada, que no se hallaba en una situación nada cómoda, demasiado preocupada por marcar distancia con el PRI, el PAN y el PRD, partidos que, quiera o no quiera, deberían estar ahí para apoyar su candidatura.

Sin embargo, esto no ha ocurrido. Los partidos y sus dirigentes se han ocupado más de asegurar asientos en el Congreso y de repartirse candidaturas que de sumar fuerzas y acompañar a Xóchitl Gálvez.

Es entendible que la estrategia de Gálvez sea destacar su carácter ciudadano, pues no milita en ningún partido político. Más aún cuando la ciudadanía está cansada de que los mismos de siempre sean quienes tomen las decisiones que nos afectan en nuestras vidas y como país.

Sin embargo, este lastre le ha pesado a la candidata de Fuerza y Corazón por México, quien en lugar de presentar propuestas, se desgasta tratando de explicar su origen ciudadano.

A pesar del formato del “debate”, que en su rigidez no dio oportunidad para el intercambio de ideas y para que las candidatas y el candidato expusieran propuestas y realmente debatieron temas de interés nacional y contrastaran sus visiones de país, Xóchitl Gálvez dejó ir una oportunidad de oro para enfrentarse de tú a tú con Claudia Sheinbaum, quien encabeza las encuestas. La candidata de Fuerza y Corazón por México tenía parque de sobra, temas que podrían incomodar y meter en problemas a la candidata de Morena.

Algo está fallando en su cuarto de guerra, entre sus principales aliados, con sus estrategas y asesores que no logran acompañar y catapultar a Xóchitl Gálvez, cuya agilidad mental y espontaneidad resultaban una promesa refrescante para el acartonado mundo de la política mexicana.

La coalición opositora no ha sabido otorgarle a Xóchitl Gálvez una posición de liderazgo verdadero y organizarse en torno a ella para crear una alternativa a la propuesta oficial. Enfrascada en rencillas internas, en la búsqueda de cotos de poder y en sus propias contradicciones programáticas, la oposición del PRI, PAN y PRD no se halla y no se ha reinventado, y de paso ha arrastrado su candidatura a la Presidencia a un atolladero.

Con base en los resultados, hay quienes aseguran que, efectivamente, el presidente López Obrador con su habilidad, inteligencia y sensibilidad política orilló a la oposición a elegir a Xóchitl Gálvez para la Presidencia, sabiendo que no tenía oportunidad de ganar, y al mismo tiempo retirándola de la contienda por la capital donde tenía más posibilidades.

A menos de dos meses de las elecciones es necesario cambiar la estrategia, dar un golpe de timón, apretar las tuercas necesarias y realizar ajustes para que la candidata de Fuerza y Corazón por México no quede abandonada y a la deriva en medio de una carrera que parece llegar al sprint final. Ahora lo menos que pueden hacer es dejar a Xóchitl sola. Los panistas no deben olvidar el abandono a Josefina Vázquez Mota en la contienda presidencial de 2012. De repetirse una situación similar sería la catástrofe para la candidata.

SOTTO VOCE

Quien se sigue luciendo con su gestión es el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Además de inversiones por miles de millones de pesos que ha impulsado en el estado, nos comentan que están más que amarrados los cinco mil millones de dólares que el magnate propietario de Amazon, Jeff Bezos, invertirá en el estado. Esto, aunado a que Querétaro es uno de los estados más seguros del país y el que recibe el mayor número de inmigrantes que quieren gozar de la paz, tranquilidad y progreso que ha fomentado el gobernador Kuri…

Nos comentan que este mismo fin de semana habrá cambios de fondo en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ojalá esos cambios impliquen, además de revisar la estrategia, incorporar a alguien que sepa ganar contiendas…

Apenas acaban de darse los resultados de la derrama económica que dejó la Semana Santa en Acapulco y el puerto se viste de gala para celebrar el Tianguis Turístico 2024 a sólo seis meses del devastador huracán Otis. La gobernadora Evelyn Salgado busca revivir y fortalecer al puerto de Acapulco con esta y muchas acciones similares…