Así es Alma Jalisco, el restaurante de José Juan Macías, exjugador de Chivas, que tiene un museo del tequila

Uno de los aspectos que distingue al restaurante de José Juan Macías es la presencia de distintas áreas temáticas para relatar la cultura tequilera en Jalisco y un espacio dedicado a las Chivas. [Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro]

En el corazón del Centro Histórico de Guadalajara se encuentra el restaurante Alma Jalisco, un proyecto que tiene como uno de sus principales socios a José Juan Macías, delantero que fue referente de Chivas y llegó a ser convocado a la Selección Mexicana, aunque las lesiones terminaron por afectar el rumbo de su carrera como futbolista en los últimos años.

El proyecto abrió sus puertas en diciembre de 2023 en el quinto piso del Mercado Corona, uno de los edificios más emblemáticos de Guadalajara. Fue diseñado como una experiencia que combina gastronomía, cultura y turismo, ofreciendo comida tradicional, espacios temáticos y una vista privilegiada hacia algunos de los puntos más representativos de la ciudad.

Entre tequilas, mariachis, futbol, artesanías y gastronomía, Alma Jalisco forma parte de un concepto que busca mostrar a visitantes y turistas una síntesis de las tradiciones que distinguen al estado.

¿Dónde está Alma Jalisco y cómo es el restaurante?

Alma Jalisco se encuentra en el quinto piso del Mercado Corona, sobre la avenida Hidalgo, en pleno Centro Histórico de Guadalajara. Su ubicación permite disfrutar de una vista panorámica hacia la Catedral Metropolitana, la Plaza Guadalajara y buena parte del primer cuadro de la ciudad.

Desde su inauguración, el proyecto es impulsado por José Juan Macías y Juan Carlos Macías, junto con los empresarios Javier Rosales y Juan Carlos Rosales, quienes apostaron por un concepto que mezcla gastronomía, entretenimiento y cultura con el objetivo de ofrecer una experiencia completa a quienes visitan el lugar.

La decoración gira en torno a elementos representativos de Jalisco. El tequila, el agave, el mariachi y las artesanías locales forman parte de la ambientación del establecimiento. A ello se suman amplios ventanales, áreas abiertas y una terraza en la azotea desde donde se pueden ver algunos de los principales atractivos turísticos de Guadalajara.

La apertura de Alma Jalisco hace dos años reunió a diversas personalidades del ámbito deportivo y empresarial. Entre los asistentes destacaron Fernando Hierro, entonces director deportivo de Chivas; Amaury Vergara, presidente del club rojiblanco; así como Carlos Bañuelos Barrios, actual director general de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (Plai).

¿Qué atracciones y espacios temáticos tiene Alma Jalisco?

Uno de los aspectos que distingue al restaurante de José Juan Macías es la presencia de distintas áreas temáticas que complementan la oferta gastronómica.

Entre ellas destaca Mundo Chivas, un espacio dedicado al equipo rojiblanco que incluye artículos conmemorativos, mercancía oficial, jerseys y diversas referencias a la historia del club. También cuenta con simuladores de realidad virtual y experiencias dirigidas especialmente a los aficionados del ‘Rebaño Sagrado’.

El establecimiento también incorpora un museo dedicado al tequila, la bebida más representativa de Jalisco. En esta zona se exhiben elementos relacionados con la cultura tequilera y con la tradición agavera de la región.

Además, el establecimiento contempla espacios para actividades culturales, exhibiciones y eventos especiales, que refuerzan la idea de que Alma Jalisco funciona como un centro de experiencias y no únicamente como un restaurante.

¿Qué platillos ofrece el restaurante Alma Jalisco?

La carta está inspirada principalmente en la cocina jalisciense, aunque también incorpora mariscos, cortes de carne y platillos contemporáneos.

Entre las especialidades más representativas se encuentran la inigualable birria estilo Jalisco, la carne en su jugo, las tortitas ahogadas y las enfrijoladas de lechón, recetas que forman parte de la tradición gastronómica del estado.

Entre las especialidades del lugar destacan el lechón y el pollo con mole negro, así como el filete Alma, una preparación que consiste en una suprema de res rellena de espinacas, queso provolone y piñones, acompañada de una salsa de champiñones con vino tinto.

Para quienes buscan compartir, el restaurante ofrece molcajetes familiares que combinan cortes de carne, pollo, mariscos y chorizo.

De igual forma, la amplia carta de Alma Jalisco ofrece aguachiles, cocteles de camarón, cazuelas para taquear y cortes de carne como rib eye, New York y arrachera.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de José Juan Macías?

Si también quieres vivir la experiencia gastronómica del restaurante del exjugador de las Chivas de Guadalajara y de los Pumas de la UNAM, acá te dejamos un listado de los platillos más destacados del menú de Alma Jalisco:

Antojitos y botanas

Tortitas ahogadas (3 piezas) -175 pesos.

Guacamole natural - 165 pesos.

Guacamole con cecina - 185 pesos.

Guacamole con pancita de Atemajac - 210 pesos.

Queso fundido natural - 180 pesos.

Panela asada de Los Altos - 160 pesos.

Sopas y caldos

Crema de frijol con chile chilaca - 210 pesos.

Crema de tortilla - 210 pesos.

Caldo tlalpeño - 225 pesos.

Cocina tradicional jalisciense

Birria estilo Jalisco de res - 250 pesos.

Carne en su jugo - 250 pesos.

Chamberete con nopales - 250 pesos.

Enfrijoladas de lechón - 260 pesos.

Taquitos de canasta - 220 pesos.

Flautas Obregón - 225 pesos.

Especialidades de la casa

Pollo con mole - 295 pesos.

Filete Alma - 420 pesos.

Lechón con mole negro - 450 pesos.

Mariscos y sabores del Pacífico

Coctel de camarón - 225 pesos.

Aguachile Mismaloya - 250 pesos.

Camarones Careyes - 250 pesos.

Cazuelas para taquear

Cazuela Tlaquepaque (chamorro horneado) - 350 pesos.

Cazuela del Paisa (cachete y labio de res confitado) - 350 pesos.

Cazuela Chapu y Pato - 350 pesos.

Cazuela pa’ la vegana (barbacoa de yaca) - 295 pesos.

Cortes y parrilla

New York (300 gramos) - 350 pesos.

Rib Eye (300 gramos) - 395 pesos.

Arrachera (350 gramos) - 420 pesos.

Rib Eye Nacional (600 gramos) - 850 pesos.

Cowboy USDA Prime - 195 pesos por cada 100 gramos.

Molcajetes para compartir

Molcajete tradicional con New York, arrachera, pollo y chorizo - mil 200 pesos.

Molcajete mar y tierra con arrachera, camarón, pulpo y pollo - mil 450 pesos.

Postres

Jericalla con frutos rojos y helado de vainilla - 125 pesos.

Arroz con leche acompañado de buñuelos del mercado -145 pesos.

Pay de nuez con helado de vainilla - 125 pesos.

Pastel de tres leches - 185 pesos.

Postre Mango - 160 pesos.

Postre Bugambilias - 175 pesos.

Postre Maracuyá - 175 pesos.

¿Qué pasó con la carrera futbolística de José Juan Macías?

Mientras el restaurante Alma Jalisco comienza a consolidarse como proyecto empresarial, la carrera futbolística de José Juan Macías atraviesa una de las etapas más complicadas de su trayectoria.

Tras su paso por el Getafe de España, el delantero regresó en enero 2021 a Chivas con la intención de recuperar el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Sin embargo, una grave lesión de ligamento cruzado frenó su progresión y lo mantuvo alejado de las canchas durante largos periodos.

JJ Macías Desde que regresó del Getafe, las lesiones mermaron la carrera de José Juán Macías. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

Las recaídas físicas continuaron en los años siguientes y limitaron considerablemente su participación tanto con Guadalajara como con los equipos en los que militó posteriormente. Después de dejar Chivas, Macías pasó por Santos Laguna en busca de relanzar su carrera.

Ante las constantes recaídas, en febrero de 2025 anunció un retiro temporal del futbol profesional para enfocarse en su recuperación física y mental. Meses después sorprendió al regresar a la actividad con Pumas, en un intento por escribir un nuevo capítulo como futbolista.

Sin embargo, cuando parecía que su nivel repuntaba, el futbolista volvió a sufrir otra fractura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda en la última jornada del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pumas.

Aunque aún no se sabe si continuará su carrera con el cuadro universitario para el Apertura 2026, para José Juan Macías el restaurante Alma Jalisco representa uno de los proyectos más importantes de su faceta empresarial, una apuesta con la que busca consolidarse más allá de las canchas.