(VIDEOS) Incendio de enorme almacén ‘oscurece’ el cielo de Los Ángeles; bomberos llaman a resguardarse

Los equipos de bomberos trabajan para sofocar un incendio en un almacén en la sección de Boyle Heights de Los Ángeles el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)

Un incendio en un enorme almacén oscureció el cielo cerca del centro de Los Ángeles, California el miércoles por la tarde, lo que provocó órdenes de confinamiento en la zona debido al riesgo de contaminación del aire. No se han reportado víctimas.

Los bomberos de Los Ángeles respondieron alrededor de las 14:30 horas al incendio, que generaba grandes columnas de humo negro en el barrio de Boyle Heights.

Las cadenas de noticias locales mostraron el humo saliendo del techo en llamas del almacén, que estaba cubierto de paneles solares. El contaminante cubrió el cielo y generó preocupación en los habitantes.

Poco después, las autoridades emitieron una alerta en la zona, advirtiendo sobre la presencia de “materiales peligrosos en las cercanías”. Se les indicó a los residentes que cerraran todas las ventanas, puertas y rejillas de ventilación, apagaran el aire acondicionado y llevaran a las personas y a las mascotas a una habitación interior.

¿Qué se sabe del incendio en Los Ángeles?

La portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jennifer Middleton, declaró que existía preocupación previa por el incendio que afectaba a una tubería de amoníaco, pero que ese peligro había desaparecido.

El incendio en el tejado se extinguió a última hora de la tarde y los bomberos estaban entrando al edificio para evaluar el interior, añadió Middleton.

El edificio ubicado en la dirección indicada figura en internet como un almacén frigorífico propiedad de Lineage Logistics, destinado al transporte de mercancías congeladas o que requieren control de temperatura.

De acuerdo con autoridades citadas por La Opinión de Los Ángeles lo más probable es que el edificio quede totalmente destruido.

Según su sitio web, cuenta con 45 mil 600 metros cuadrados de espacio de almacenamiento. La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.