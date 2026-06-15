(VIDEO) Bombardero de la Fuerza Aérea de EU se estrella en base militar en California

El bombardero B-52 es fabricado por la empresa Boeing.

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en la base aérea de Edwards, en California, este lunes 15 de junio

Autoridades de EU informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, poco después del despegue de la aeronave.

“Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar del accidente y la situación sigue en desarrollo”, publicó en X.

La Base Edwards, que se describe como el sitio donde “el futuro de la Fuerza Aérea de EU es puesto a prueba“, se ubica al norte de la Zona Metropolitana de Los Ángeles.





¿Cuáles son las características del bombardero B-52?

El B-52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estas son sus principales especificaciones:

Motores: Ocho motores turbofán Pratt & Whitney TF33-P-3/103.

Ocho motores turbofán Pratt & Whitney TF33-P-3/103. Empuje: Hasta 7 mil 711 kilogramos por motor.

Hasta 7 mil 711 kilogramos por motor. Envergadura: 56.4 metros.

56.4 metros. Longitud: 48.6 metros.

48.6 metros. Altura: 12.4 metros.

12.4 metros. Peso en vacío: Aproximadamente 83 mil 915 kilogramos.

Aproximadamente 83 mil 915 kilogramos. Peso máximo de despegue: 221 mil 353 kilogramos.

221 mil 353 kilogramos. Capacidad de combustible: 141 mil 610 kilogramos.

141 mil 610 kilogramos. Capacidad de carga útil: 31 mil 751 kilogramos.

31 mil 751 kilogramos. Velocidad máxima: 650 millas por hora (Mach 0.88).

650 millas por hora (Mach 0.88). Alcance: 8 mil 800 millas (7,647 millas náuticas).

8 mil 800 millas (7,647 millas náuticas). Techo de servicio: 15 mil 240 metros).

Estas capacidades permiten al B-52 realizar misiones de largo alcance y transportar grandes cargas de armamento, lo que le ha permitido mantenerse en servicio durante más de siete décadas.