Trump se ‘la cumple’ a Irán: Lanza ataques en represalia por derribo de helicóptero con 2 soldados de EU

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en 'dos o tres días'. (Foto: AP)

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán” a las 17:00 hora local de Washington (21.00 GMT) “en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos”, explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que “la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses

Trump anuncia represalias contra Irán por derribo de helicóptero

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, advirtió en su red Truth Social.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

La caída del helicóptero tensó aún más el alto el fuego de dos meses, un día después de que Irán e Israel intercambiaran disparos por primera vez desde que entró en vigor la frágil tregua.

La televisión estatal iraní reportó el martes que los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

Un dron marino rescata a la tripulación del helicóptero

Los pilotos del ejército fueron rescatados a las 3:30 de la madrugada del martes, hora local, alrededor de dos horas después de que su helicóptero cayera durante un patrullaje frente a la costa de Omán, informó el Comando Central del ejército estadounidense.

Los militares estadounidenses fueron localizados y recogidos por un dron marino que los llevó a otro punto en el agua, donde fueron recogidos por un helicóptero, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central del ejército estadounidense. Hawkins dijo inicialmente que el dron llevó a los dos a la costa, y no dio más detalles sobre la cronología actualizada.

Ese fue el primer rescate que el ejército estadounidense realiza con un dron en el mar, afirmó el vocero.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Esas aeronaves también han sido utilizadas por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes.

El dron marino utilizado para realizar el rescate fue una embarcación de 7.3 metros llamada Corsair, dijo Hawkins. Fue fabricado por Saronic Technologies.

El aparato estaba asignado a la Fuerza Operativa 59 de la Marina, establecida en 2021 como la primera unidad de sistemas no tripulados e inteligencia artificial de la Marina, que se enfoca en la seguridad marítima en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz y el canal de Suez.

Con información de AP