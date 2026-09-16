¿Hay contingencia por los cohetes? Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 17 de septiembre

Quienes incumplan con las restricciones vigentes deberán pagar una multa por concepto de vehículos contaminantes equivalente a 2 mil 346.20 pesos. (Cuartoscuro).

Este jueves 17 de septiembre, los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2, que porten holograma 1 o 2, tienen restringida la circulación. Esta medida forma parte del programa Hoy No Circula vigente en la región.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México con el objetivo de regular el flujo vehicular y reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay contingencia activa este jueves, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles adecuados para las actividades al aire libre.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves son:

Autos particulares con engomados que no sean Verde y terminaciones de placas que no sean 1 o 2.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Hoy No Circula Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

emita restricciones específicas. Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

(dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes. Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta disposición se sanciona bajo el concepto de multas por vehículos contaminantes. El monto a pagar es de dos mil 346.20 pesos, de acuerdo con lo estipulado en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: miércoles 16 de septiembre de 2026, 17:21 hrs (hora de Ciudad de México).