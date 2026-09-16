¿Quién es Sofía Toache, expareja de Édson Álvarez? Su papá está involucrado en caso de secuestro

Sofía Toache y Edson Álvarez mantuvieron una relación desde 2018 y tienen dos hijas. (Fotos: Capturas de pantalla / Shutterstock).

El futbolista Edson Álvarez fue acusado de ser cómplice de secuestro por el productor Juan José López Ordóñez, en un caso que involucra a su expareja Sofía Toache y a su papá Jessi Jonathan Toache Bedolla.

Ante el alcance mediático del testimonio del secuestro de Juan José López Ordóñez, en un comunicado Edson Álvarez negó estar involucrado: “Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos”.

Sin embargo, Gerardo Rincón abogado del productor, afirmó en una conferencia de prensa que hay dos carpetas de investigación contra Edson Álvarez por fraude y secuestro; además de que señaló que su cliente ha recibido amenazas.

Sofía Toache es modelo e influencer mexicana y expareja del futbolista Edson Álvarez. (Foto: Captura de pantalla).

El jugador del West Ham United analiza acciones legales por las “imputaciones falsas” en su contra y se desligó de la que fue su familia política: “Quiero también ser claro respecto de las publicaciones que han intentado relacionarme con este asunto a través del padre de mi expareja: No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero si me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando”.

Su historia con Sofía Toache no tuvo un final tan lejano, pues durante el Mundial 2026 ella lo acompañó en los juegos de la Selección Mexicana y le dedicó palabras de apoyo en algunos encuentros con los medios.

Sofía Toache comenzó su relación con Edson Álvarez en 2018, cuando el futbolista todavía jugaba para el América. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quién es Sofía Toache?

Sofía Toache, hija de Jessi Jonathan Toache Bedolla y Margarita Caffarel, es una modelo e influencer mexicana de 27 años. En su cuenta de Instagram tiene 160 mil seguidores y comparte contenido de estilo de vida y viajes, incluso sobre los partidos de los Mundiales de 2022 y 2026 en los que acompañó a Edson Álvarez. Actualmente, tiene limitados los comentarios en varias de sus publicaciones.

De acuerdo con la revista Caras, Edson la conoció en la escuela, aunque formalizaron su relación en 2018 —incluso ella estuvo a su lado en ese año, en la conquista del Apertura con el América— y dejó sus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana para seguirlo a Europa.

Edson fue fichado por Ajax en 2019, cuando nació su hija, y Sofía no pudo irse con él a Países Bajos por temas relacionados con migración: no se permite que parejas extranjeras vivan juntas si no tienen más de 21 años. Ella tenía 20, así que se quedó en Londres con su recién nacida.

La situación afectó a Edson, el medio local De Telegraaf reportó en ese entonces: “Lo que no mejora su estado mental es la situación privada de Álvarez, quien ha extrañado a su novia e hija durante meses”.

Edson confesó en el canal de YouTube oficial de su equipo que estuvo a punto de dejarlo todo: “Si Licha (Lisandro Martínez) no hubiera estado en esos momentos que no podía estar con mi familia me hubiera regresado a México, la verdad, estuve muy cerca de regresarme y él estuvo ahí diciendo que aguantará y aguantará y ve ahora lo que es la vida”.

Su segunda hija nació en 2022 y para 2024 él le propuso matrimonio a Sofía en Indonesia: vendó sus ojos y la sorprendió son el anillo frente al mar. El momento fue publicado en Instagram en ese entonces, pero ya fue borrado de sus redes sociales. No hay registros públicos de que el matrimonio se concretara.

La pareja ha mantenido los detalles de su relación y separación en privado, pocas veces han hablado al respecto.

¿De qué acusan a Edson Álvarez?

Juan José López Ordóñez contó en entrevista con TV Notas que conoció a Edson por los papás de Sofía y fueron socios en algunos negocios.

Según su testimonio, hace cuatro años Edson le pidió filmar un documental de su trayectoria, el cual quería vender a Netflix y por el cual le cobraría 3.5 millones de pesos, aunque no le pidió ningún adelanto.

El proyecto duró dos años y quedó incompleto por el Mundial de Qatar. López Ordóñez afirma que incluía momentos como el baby shower de su segunda hija, al cual acudió el payaso Platanito.

Sin embargo, el productor afirma que Álvarez no pagó y ya no pudo comunicarse con él de nuevo, pues todo se gestionó a través de los papás de Sofía.

López Ordóñez también señala que el papá de Sofía se había hecho copropietario sin inversión de una propiedad suya con valor de 30 millones de pesos: “Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”.

El productor apunta que estuvo secuestrado medio día, vendado y amenazado con armas, antes de escaparse en un descuido: “Lo más letal fue que me introdujeron una jeringa en el cuello. Escuché que decían: ‘Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la chingada! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson’”.

Además, según el productor, Edson sabía del secuestro: “Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron”.

“Levanté la denuncia. Ahí menciono los nombres de sus cómplices, como ‘yerno’ y como ‘hija’. El suegro ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación”, agregó.