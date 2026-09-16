‘Vuelan alto’ drones antinarco: Así los presentaron en el Desfile del 16 de septiembre

Decenas de drones de alta tecnología hicieron exhibición de vuelo por primera vez este miércoles en el Desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, una parada militar que “nos hace recordar que la verdadera fortaleza de nuestra nación reside en su gente, en sus Fuerzas Armadas, en el valor, entrega y espíritu de unidad que nos distingue como mexicanos”, destacó el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

¿Qué drones antinarco debutaron en el Desfile militar 2026?

Entre los drones que lucieron las Fuerzas Armadas, desfiló el Elbit Hermes 450, que tiene autonomía de vuelo de hasta siete horas y que puede ser manipulado desde tierra, pero después también vía satélite.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum busca priorizar el uso de los drones para combatir las actividades del crimen organizado, pues con ellos se “amplía la capacidad de vigilancia, reconocimiento y apoyo humanitario” y se “incrementa la detección temprana de actividades ilícitas y la localización de personas en situación de riesgo”, según el proyecto del Presupuesto de Egresos.

¿Quiénes acudieron al desfile del 16 de septiembre?

La ceremonia inició a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino con los honores a la bandera y el pase de revista a las tropas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria recorrió la plancha del Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto y flanqueada por los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Defensa, Ricardo Trevilla.

Posteriormente la presidenta subió al templete, donde estaban invitados especiales y miembros del gabinete legal y ampliado.

El gran ausente fue Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Como oradores, además de la presidenta Sheinbaum, fueron los secretario Morales y Trevilla, quienes repasaron el papel de las fuerzas armadas en el camino que llevó a México a ser un país independiente.

Destacaron el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio nacional y reiteraron la lealtad de las tropas a Claudia Sheinbaum, presidenta y comandanta suprema de las fuerzas armadas.

El general Trevilla aseguró que el desfile despierta el orgullo de ser mexicanos, dando vida al legado e ideales de los próceres de la patria que hace más de dos siglos se levantaron en armas.

Tras los discursos, vino un salto por parte de 15 integrantes del grupo Guerreros Aztecas, del cuerpo de Fusileros Paracaidistas, con lo que dio inicio el tradicional desfile cívico-militar en el que participaron 16 mil efectivos militares, navales y de la Guardia Nacional.

“La Brigada, 5 mujeres y 10 hombres, realizamos un salto en caída libre militar a 6 mil pies de altura, con un descenso de 40 km/h y un tiempo de descenso de 7 minutos, postados todos en tierras sin novedad”, dijo la capitán segunda intendente paracaidista, Jessica Anai Lozano Arteaga, al rendir el parte del salto.

Luego, el comandante de la Columna, el subsecretario de la Defensa, general Enrique Martínez pidió a la presidenta Sheinbaum autorización para el inicio del paso de las tropas.

Una vez autorizada, se detonaron cohetes que dejaron una estela de humo tricolor. Y entonces vino el paso de las tropas que estuvieron apoyadas por más de 500 vehículos, 99 aeronaves y drones.

Las aeronaves, como cada año, surcaron en escuadra el cielo del Valle de México, que esta vez se tornó con un cielo despejado lo que embelleció las escenas que le gente vio desde las azoteas, de sus casas, puentes o plazas públicas.

A la presidenta Sheinbaum se le informó que desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del servicio militar nacional, 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 6 aeronaves de la Guardia Nacional y 8 aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 Águilas… Sin novedad.