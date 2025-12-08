¿Quién es Mercedes Roa, influencer mexicana de ‘Supernova’ agredida en Francia?

Mercedes Roa es una influencer dedicada a la creación de contenido relacionado con el futbol. (Foto: IAGemini/Freepik)

Mercedes Roa es una influencer mexicana que se convirtió en tendencia luego de que fuera agredida en las calles de Marsella, en Francia, pero, ¿a qué se dedica y quién es la creadora de contenido?

Roa es conocida por publicar videos en su cuenta de TikTok, relacionados con el futbol, lo que la llevó a participar en distintos eventos deportivos, como la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026.

Asimismo, participó en el evento Supernova Strikers 2025, donde peleó contra Milica, creadora de contenido de Argentina.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una creadora de contenido dedicada a publicar videos acerca de una de sus mayores pasiones: el fubtol.

Desde muy temprana edad inició el gusto no solo por ver los partidos de la Liga MX y de la Champions League, también de practicar este deporte en el parque junto con sus amigos.

“Saliendo de la escuela había un parque y nos la pasábamos jugando todo el día todos los días sin falta, no iba a ningún equipo, no conocía mucho del futbol femenil, ni sabía de alguna convocatoria, nada, solo jugaba", declaró en una entrevista para Jesús ‘Canelo’ Angulo, jugador de ‘Los Diablos Rojos’ del Toluca.

Un año después, ella conoció a un grupo de chicos que se dedicaban al freestyle, es decir, realizar trucos con el balón como dominarlo sin dejarlo caer mientras están acostados en la cancha.

En su primer intento, la influencer mexicana se lesionó el tobillo y en un accidente se fracturó la nariz, pero no se rindió y continuó con las prácticas.

Mercedes Roa tenía la costumbre de grabarse mientras hacía los ‘truquitos’ y así fue como se decidió a compartir su primer video en TikTok.

“Hago videos de futbol más que de cualquier otra cosa, fui de las primeras en México, pero ahora hay muchas más y eso me hace feliz (...) siempre me inspiré en otros youtubers como Isra o el Werever, pero nunca me atreví a seguir sus pasos hasta ese momento”.

Sus publicaciones le abrieron las puertas para recibir invitaciones en diferentes eventos de futbol, como la asistencia a partidos de la Champions League, o a juegos de estrellas donde participaron Zinedine Zidane y Ronaldinho.

Mercedes Roa fue presidenta del equipo Club de Cuervos, en la Queen’s League, pero se despidió del cargo luego de críticas y ofensas de los seguidores a consecuencia de su desempeño.

En 2025, participó en el evento Supernova Strikers 2025, donde perdió su combate ante Milica, quien ganó por decisión dividida.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

Mercedes Roa fue agredida en las calles de Marsella, en Francia, confirmó el alcalde de la ciudad con una publicación en X.

“Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes y sus amigos, víctimas de un inaceptable ataque, gracias a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los atacantes se debe hacer justicia lo antes posible”.

Le Provence, medio local, informó que uno de los amigos de la influencer mexicana fue atacado por un grupo de sujetos y ella acudió en su auxilio.

Debido a la pelea, terminó con lesiones que personal médico consideró suficientes para una hospitalización y un chequeo general.

Tres de los cuatro atacantes fueron detenidos en el lugar y posteriormente, Roa acudió ante las autoridades para emitir una denuncia.