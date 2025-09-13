¿De qué murió Marian Izaguirre? La influencer estuvo desaparecida y pasó siete días en el hospital

Luego de que se confirmó la muerte de Marian Izaguirre, la Fiscalía de Michoacán informó que los órganos de la influencer fueron donados. (Foto: pexels/ Fiscalía General del Estado de Michoacán)

La creadora de contenido Marian Izaguirre murió a los 23 años, luego de pasar cinco días desaparecida y siete más internada en un hospital a donde fue trasladada luego de ser localizada con vida, debido a que su estado de salud era crítico.

“Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, en una conferencia de prensa el pasado 8 de septiembre que brindó luego de que la influencer fue localizada.

A pesar de los esfuerzos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó la muerte de Marian Izaguirre mediante un comunicado en el que detalló que la familia de la influencer mexicana donará los órganos de la joven.

¿Qué le pasó a Marian Izaguirre? Estas fueron las causas de muerte

Luego de ser reportada como desaparecida el pasado martes 2 de septiembre en Uruapan, Marian Izaguirre fue localizada en un hotel en Morelia; sin embargo, tuvo que ser auxiliada por paramédicos, quienes la llevaron al Hospital de la Mujer.

El lunes 8 de septiembre, el gobernador de Michoacán indicó que el estado de salud de la influencer no era favorable: “Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos”, dijo en su momento.

Finalmente, en una tarjeta informativa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que Marian Izaguirre sufrió graves complicaciones de salud durante los últimos días, que impidieron su recuperación.

La influencer Marian Izaguirre fue localizada tras cinco días de búsqueda. (Fotos: IA Gemini / Fiscalía General del Estado de Michoacán).

El viernes 12 de septiembre, la influencer mexicana presentó muerte cerebral, por lo cual un equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó hasta el Hospital de la Mujer de Morelia, en donde la joven estaba internada, para certificar la muerte.

Al darles la noticia, las autoridades les informaron a los familiares de Marian Izaguirre sobre la donación de órganos, quienes accedieron a ella y comenzaron las labores para realizar el trámite.

“La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades”, indican. Marian Izaguirre pudo donar piel, músculo esquelético, córneas y riñones a su muerte.

¿Qué es la muerte cerebral que tuvo Marian Izaguirre?

Cleveland Clinic explica que la muerte cerebral es el término médico que se utiliza cuando el cerebro deja de funcionar a causa de una lesión o enfermedad que provoca un daño grave y permanente a todo el cerebro y al tronco encefálico.

Como resultado, las personas con muerte cerebral no pueden respirar o mantener cualquier otra función vital por su cuenta, también pierden de forma permanente toda consciencia y capacidad para el pensamiento, agrega Manual MDS.

Antes de determinar que un paciente tiene muerte cerebral, los médicos hacen una serie de análisis, estudios y pruebas que permitan determinar que se han perdido todas las funciones del cerebro.

El padecimiento, además, puede ser provocado por diversos factores como lesión cerebral traumática, hemorragias cerebrales, accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio o cuando el cerebro no recibe oxígeno por mucho tiempo.

¿Quién era la influencer Marianne Izaguirre?

Marian Izaguirre era una joven de 23 años, quien nació el 13 de noviembre de 2001 y se dedicaba a crear contenido en redes sociales, en especial para TikTok, en donde tenía gran presencia.

La joven cobró relevancia durante el 2020 y 2021, debido a que solía realizar diferentes trends virales, aunque en tiempos recientes su contenido era sobre estilo de vida y comedia.

Marian era una persona creativa, ya que incluso contaba con su propia serie de comedia en TikTok llamada ‘Super agente Izaguirre’ en la cual se caracterizaba como una policía en misiones especiales.

A la par de su carrera como influencer, la joven incursionó en la música durante el 2023 con el lanzamiento de su primer sencillo ‘Boom Boom’, aunque no publicó más canciones.

Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida el 2 de septiembre y la localizaron con vida cinco días después en un hotel en Morelia. Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, indicó que se cree que la joven era víctima de violencia.

“Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan”, compartió el político. Al salir de la ciudad, la joven presuntamente se refugió en el hotel donde la localizaron.

El 9 de septiembre, poco antes de su fallecimiento, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ordenó que se le dieran medidas de protección a Marian Izaguirre.

Por ahora, la Fiscalía Especializada sigue llevando a cabo las investigaciones para esclarecer el caso de la creadora de contenido.