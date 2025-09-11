Muere Eduardo Serrano, famoso actor de telenovelas, tras ‘un cáncer agresivo de células pequeñas’

Eduardo Serrano actuó en telenovelas como ‘Los secretos de Lucía’, ‘El rostro de la venganza’, ‘El cuerpo del deseo’. (Foto: IA Gemini).

Eduardo Serrano, famoso actor de telenovelas como Amazonas, El rostro de la venganza y El cuerpo del deseo, murió a los 82 años en Miami (Estados Unidos), después de una agresiva enfermedad.

La noticia fue confirmada por su hija, la actriz Magaly Serrano, este 11 de septiembre a través de un mensaje en Instagram donde lo describió como un gran padre, abuelo y hermano, además, destacó su trayectoria en la actuación: “Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición. Y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario".

“Este no es un adiós, amor de mi vida... Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida”, escribió su hija.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

De acuerdo con El Nacional, el actor fue diagnosticado en julio de 2025 con cáncer de pulmón.

La gravedad de su estado obligó a sus familiares a iniciar una campaña en GoFundMe, con el fin de cubrir los elevados costos del tratamiento médico en Estados Unidos.

Magaly detalla en la página de GoFoundMe que tenía “un cáncer agresivo de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro que requiere quimioterapia, radiación y cuidados continuos”.

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas y construyó una carrera artística que lo consolidó como uno de los grandes galanes de la época dorada de las telenovelas venezolanas.

Inició en el teatro universitario en su adolescencia.

en su adolescencia. En los años 60 debutó en televisión con producciones como La criada malcriada .

. Alcanzó fama internacional gracias a telenovelas como Emilia, Las Amazonas, Juana la Virgen, Marianela, La Mujer Perfecta y Viva la Pepa .

y . Recibió reconocimientos como el Premio Meridiano de Oro al Actor de TV Galán Joven por su papel en Emilia .

al Actor de TV Galán Joven por su papel en . En 1979 fue copresentador del Festival OTI en Caracas.

en Caracas. A partir de 2005 trabajó con Telemundo, participando en producciones como El cuerpo del deseo, El rostro de la venganza, Los secretos de Lucía y La suerte de Loli, su último proyecto televisivo.

Además de la televisión, dejó huella en el cine con películas como Cangrejo II y en 2020 publicó su libro Historias en blanco y negro, donde relató memorias de su vida dentro y fuera de los escenarios.