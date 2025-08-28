‘Voy a usar la pistola’: Actor de ‘Son como niños’ relata cómo evitó a ‘revendedores de autógrafos’

David Spade es uno de los protagonistas de 'Son como niños'. (Foto: Shutterstock/HBO MAX)

David Spade, actor de Son como niños, tuvo una inusual pelea con unos ‘revendedores de autógrafos’ que lo siguieron hasta la puerta de su casa.

El amigo de Adam Sandler, protagonista de Happy Gillmore, pensó que el grupo de hombres lo iba a asaltar porque lo abordaron en “una callecita” y ante la amenaza pensó en ‘usar la pistola’.

Spade, que interpreta a Marcus Higgins, es un actor y comediante que contó la anécdota en el pódcast Fly on the wall.

David Spade tuvo una pelea con unos sujetos que lo siguieron hasta su casa. (Foto: Shutterstock)

“Hay un caminito que sube a mi casa, es en una callecita destartalada, bastante estrecha, y había dos coches detrás de mí, al principio no me di cuenta, luego me pisaban los talones y pensé que estaba completamente oscuro ahí arriba y es un lugar perfecto para un robo o un asalto“, mencionó el integrante del elenco de Son como niños 2.

Los sujetos se bajaron de sus autos y se acercaron al del famoso, ellos le rompieron la ventana para pedirle que firmara artículos de colección.

“Me dijeron ‘oye, ¿puedes firmarme un montón de porquerías? Tenemos un montón de cosas, hasta unos Funkos’, les pedí que se largaran de aquí“.

Ante la negativa de los sujetos, pensó en ‘usar su pistola’, especialmente porque no dejaban de seguirlo, algo que le “dio miedo”.

“Casi los rocío con gas pimienta, luego entré a mi casa, estaba un poco nervioso. Dije: ‘Si vienen por detrás, voy a agarrar el arma’, solo se las mostré y le dije: ‘Oye, esto es en serio. Ahora estás en mi casa y no puedes hacer esto’ (...) No son fans de verdad. Me encantan los fans, pero esto es un negocio, me siguieron hasta casa y eso da más miedo”.

¿Quién es David Spade, actor de ‘Son como niños’?

David Wayne Spade nació el 22 de julio de 1964 en Birmingham, Míchigan. Es un actor, comediante, escritor y productor estadounidense. Spade es conocido por su humor sarcástico y su estilo de comedia de autodepreciación, que se ha convertido en su sello personal a lo largo de su carrera. Tras graduarse de la Universidad Estatal de Arizona en 1986 con un título en negocios, comenzó a perseguir su pasión por la comedia.

David Spade comenzó su carrera de manera profesional en el programa Saturday Night Live, donde rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público.

David Spade es actor de 'Son como niños', película protagonizada por Adam Sandler. (Foto: Shutterstock)

En el show de TV se quedó desde 1990 hasta 1996, Spade se destacó por sus personajes icónicos y sus segmentos de comedia, como el ‘Hollywood Minute’.

Una de las películas más destacadas donde participó es Tommy Boy en 1995, aunque una de las más populares es Son como niños y su secuela, películas producidas por Adam Sandler, quien también es un amigo cercano.

Además de su carrera en el cine, David Spade participó en otros programas de televisión, como la serie Just Shoot Me!, de 1997 a 2003, donde interpretó a Dennis Finch, un personaje que le valió varias nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro.

Spade incursionó el formato de talk show, siendo el anfitrión de Lights Out with David Spade en Comedy Central, donde invitó a varios comediantes y celebridades para discutir temas de actualidad y comedia.

En su vida personal, David Spade, es padre de una hija, Harper, nacida el 3 de septiembre de 2008, de su relación con Jillian Grace.