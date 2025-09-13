Muere Marian Izaguirre, influencer que estuvo desaparecida y hospitalizada; donarán sus órganos

Marian Izaguirre era una creadora de contenido famosa por sus videos de comedia y estilo de vida en TikTok. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ Fiscalía General del Estado de Michoacán)

A unos días de que Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, informó que Marian Izaguirre estaba en estado crítico tras su desaparición; la Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido.

La influencer Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre y fue localizada hasta el sábado 6 en un hotel en Morelia; sin embargo, fue trasladada de inmediato al Hospital de la Mujer de la ciudad.

“(Marian) fue encontrada en un estado de salud muy delicado (...), el estado es crítico”, afirmó el gobernador de Michoacán hace unos días y explicó que presuntamente la creadora de contenido mexicana había salido de Uruapan (el último lugar en el que se le vio previo a su desaparición) al ser víctima de violencia intrafamiliar.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Marian Izaguirre?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán explicó en una tarjeta informativa que la influencer tubvo graves complicaciones de salud, luego de ser encontrada en Morelia.

A pesar de los esfuerzos médicos, Marian Izaguirre presentó muerte cerebral el 12 de septiembre. El sitio especializado Manual MDS señala que esta condición se presenta cuando la función cerebral se ha perdido de forma permanente sin posibilidad de ser restaurada.

“Como resultado, el paciente no puede respirar o mantener cualquier otra función vital por su cuenta, y pierde de forma permanente toda consciencia y capacidad para el pensamiento”, indica el portal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán había activado medidas de protección para salvaguardar la integridad de Marianne Izaguirre. (Foto: Cuartoscuro/ Fiscalía General del Estado de Michoacán)

Al ser diagnosticada con muerte cerebral, un equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó hasta el hospital para certificar la condición. Posteriormente, los familiares de Marian Izaguirre decidieron hacer la donación de órganos.

En el comunicado, las autoridades agregan que el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones, los cuales llegaron de manera rápida a quienes los necesitaban.

Cronología: ¿Qué se sabe del caso de la influencer Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre. En la ficha de búsqueda compartida por Alerta Alba Michoacán se informó que la última vez que habían visto a la joven de 23 años fue un día antes.

En el documento, se detalla que Flor Marian Izaguirre Pineda subió a un automóvil KIA RÍO de color rojo cerca de las 6:00 de la tarde en Uruapan. Posteriormente, sus seres queridos dejaron de tener contacto con ella.

Luego de pasar cuatro días desaparecida, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán compartió que Marian Izaguirre fue localizada con vida en un hotel en Morelia la noche del 5 de septiembre, pero con un estado de salud grave.

Por lo cual, los paramédicos se encargaron de atenderla y trasladarla al Hospital de la Mujer en Morelia. El lunes 8 de septiembre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla compartió que la joven continuaba internada y su salud seguía comprometida.

La influencer Marian Izaguirre fue localizada tras cinco días de búsqueda. (Fotos: IA Gemini / Fiscalía General del Estado de Michoacán).

“Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”, dijo el mandatario.

En la conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla añadió que una de las principales líneas de investigación en el caso apuntan a que Marian Izaguirre posiblemente fue víctima de violencia intrafamiliar, motivo por el cual salió de Uruapan y se refugió en un hotel.

Además, el 9 de septiembre, la Fiscalía de Michoacán indicó que habían activado las medidas de protección para Marian Izaguirre, debido a que encontraron indicios de que la joven era víctima de violencia.

Con ellas se buscaba prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer la integridad de Flor Marian; sin embargo, la influencer falleció el 12 de septiembre tras presenta muerte cerebral.

Por ahora, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género continúa con las investigaciones para determinar qué sucedió con la creadora de contenido.

Información en desarrollo…