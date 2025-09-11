Muere el actor ‘Alan’ Yu Menglong a los 37 años luego de caer de un edificio: Esto sabemos

Algunos famosos mueren por accidentes, como el comediante Bun Hay Mean, quien cayó de un balcón, muy similar al caso de Yu Menglong, conocido como ‘Alan Yu’, que falleció a los 37 años tras caerse de un edificio.

La muerte del actor chino se dio a conocer este 11 de septiembre en una publicación de Weibo presuntamente hecha en Weibo, un sitio web en China.

Sin embargo, de acuerdo con Asiaone, un medio local, la publicación fue eliminada horas después del posteo.

¿Qué le pasó a Yu Menglong?

El comunicado, ahora borrado, informaba que Yu Menglong, actor y cantante chino, murió tras una reunión en un edificio en Pekín, desde donde cayó del quinto piso.

Según medios locales, el famoso asiático tuvo el accidente luego de encerrarse en su habitación alrededor de las 2:00 a.m.

En las investigaciones preliminares se mencionó que en el cuarto donde se encontraba ‘Alan Yu’, el mosquitero en la ventana por la que cayó estaba roto.

El sitio de noticias Chengdu de China detalló que el cuerpo de Menglong fue localizado en la planta baja del edificio luego del reporte de un hombre que paseaba en el lugar con su mascota, los amigos que se encontraban con el actor asiático que murió, intentaron entrar a la habitación, pero sin conseguirlo, pues tenía llave. Posteriormente, fueron informados del fallecimiento.

Las autoridades locales descartaron que se tratara de un crimen en contra de Yu Menglong, pero no revelaron más detalles del fallecimiento o si existe otra línea de investigación.

La muerte fue confirmada por personas cercanas a él, informaron medios locales, con el siguiente comunicado: "Con inmenso dolor en el corazón les informamos que nuestro amado Yu Menglong falleció tras caer desde lo alto de un edificio el 11 de septiembre de 2025. Tras la investigación policial, se ha descartado la participación de terceros. Que descanse en paz".

¿Quién es ‘Alan Yu’, actor que murió tras caer de un edificio?

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang, China, fue un destacado actor y cantante que desde muy joven mostró interés por las artes, porque participó en concursos de talentos que le abrieron las puertas a la industria.

Su primera aparición pública fue en 2007 en el programa My Show! My Style!, donde alcanzó el Top 16 en la competencia.

La carrera de Yu Menglong despegó en 2015 cuando interpretó al Noveno Príncipe en el drama Go Princess Go, una serie que estuvo en tendencia. Este papel le valió el reconocimiento masivo y lo posicionó como uno de los “flower boys” más populares de China. Además de su trabajo en televisión, también lanzó su primer álbum Toy ese mismo año, mostrando su versatilidad como artista.

Yu continuó su carrera con papeles en producciones aclamadas como Eternal Love (2017), donde interpretó a Bai Zhen, y The Legend of White Snake (2019). A lo largo de su carrera, participó en más de 21 producciones audiovisuales, consolidando su reputación como un talentoso actor y cantante.