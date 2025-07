Muere el actor Bun Hay Mean tras caer de su balcón: ‘Intentaba recuperar su teléfono’

Bun Hay Mean debutó en la televisión en 2010 y actualmente había vuelto a los escenarios con su espectáculo de comedia ‘Kill Bun’. (Foto: Especial El Financiero/ @bunhaymean)

Bun Hay Mean, comediante y actor conocido por su participación en la película Astérix y Obélix: el reino medio, murió a los 43 años, luego de un accidente, pues el famoso, apodado ‘El Chino Divertido’ cayó desde su balcón.

“Es con infinita tristeza que debemos anunciar el fallecimiento de nuestro amigo, nuestro inmenso artista, Bun Hay Mean”, compartió Philippe Delmas, el productor del comediante, en un comunicado que compartió en redes sociales.

Poco antes de su fallecimiento, el actor había anunciado el inicio de una gira llamada Kill Bun, la cual consistía en un show de comedia que haría por Francia y también visitaría Canadá.

¿Qué le pasó al actor Bun Hay Mean?

En el comunicado que compartieron en sus redes sociales, su productor explicó que Bun Hay Mean, quien estaba en París, se encontraba en su balcón cuando su celular cayó en una canaleta, por lo cual él trató de tomarlo.

“Mientras intentaba recuperar su teléfono (...) Bun resbaló y cayó varios pisos”, compartieron en el comunicado; de acuerdo con el portal local Le Parisien, el actor presuntamente estaba en el octavo piso.

Una fuente de la policía informó a este diario que, luego del accidente, se encontró el celular de Bun Hay Mean en la canaleta, así como un cenicero en la ventana; sin embargo, la fiscalía de París comenzó una investigación para esclarecer lo que sucedió.

Bun Hay Mean se resbaló de su balcón, debido a que estaba intentando recuperar su celular. (Foto: @bunhaymean)

A pesar de ello, dado que no se encontró una carta de despedida ni otros indicios, se cree que la muerte del cómico Bun Hay Mean fue un accidente, aunque no se han compartido las causas del fallecimiento oficiales.

Philippe Delmas también aseguró que previo a su muerte, el actor estaba muy feliz, debido a que este viernes, 11 de julio, volvería a los escenarios para presentar su espectáculo Kill Bun.

“Estamos devastados, pensamos en su familia, su madre, su padre, sus hermanos y hermanas”, agregó en el comunicado, sin brindar más detalles al respecto.

¿Quién era Bun Hay Mean, actor que murió en un accidente?

Bun Hay Mean nació en Francia en 1981 y aunque durante su adolescencia llegó a escribir algunos sketches humorísticos, no se dedicó inicialmente a la comedia, pues cursó una licenciatura en informática.

Posteriormente, tomó la decisión de darle un giro radical a su vida y dejó todo para ir a París a probar suerte como comediante: “hacía reír a 2 mil o 3 mil personas y una hora después estaba en la parada del tranvía durmiendo solo”, explicó en entrevista con Le Parisien.

En 2010, Bun Hay Mean logró debutar en la televisión con un papel en la serie La France débat y desde entonces se mantuvo activo en la actuación haciendo roles secundarios en diferentes producciones.

Bun Hay Mean debutó en la televisión en 2010, luego de dejarlo todo para dedicarse a la comedia. (Foto: @bunhaymean)

Aunque fue hasta el 2023 que Bun Hay Mean alcanzó la fama, pues fue parte de la cinta Astérix y Obélix: el reino medio, en la cual dio vida a al villano Deng Tsin Qin, además, estaba preparando toda una gira de comedia.

“Después de 4 años recorriendo el mundo ,Bun regresa para matarte de la risa”, escribió sobre la serie de espectáculos que daría, los cuales consistían en contar sus anécdotas personales e improvisaciones con comedia.