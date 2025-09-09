Muere Stuart Craig, creador de Hogwarts en las películas de Harry Potter: ‘Leí la novela en el avión’

De nuevo se levantan las varitas al cielo en Hogwarts: Stuart Craig, legendario diseñador de producción británico y artífice del universo visual de las películas de Harry Potter, falleció a los 83 años.

La muerte del tres veces ganador del Oscar ocurrió el 7 de septiembre de 2025 y fue confirmada por su compañero Neil Lamont en la página de Facebook del British Film Designers Guild.

“Stuart era el diseñador cinematográfico más venerado del Reino Unido y, muy probablemente, del mundo del cine (...) ¡Un auténtico gigante!“.

¿De qué murió Stuart Craig?

De acuerdo con Neil Lamont Craig falleció tras una larga batalla contra el Parkinson, enfermedad que enfrentó durante 14 años.

Su familia agregó a The Guardian que su deceso ocurrió en casa: “Nuestro amado esposo y padre, profundamente querido y respetado, no solo era conocido por su talento, sino también por su bondad, y nos conmueve saber cuántas vidas tocó. Vivirá en nuestros corazones para siempre”.

¿Quién fue Stuart Craig?

Craig nació en Norwich (Reino Unido) en 1942, estudió diseño en el Royal College of Art y comenzó su trayectoria en el departamento de arte de producciones británicas de los años 60 y 70, como Casino Royale y Scrooge. Su gran salto llegó con El hombre elefante (1980), de David Lynch, que le valió su primera nominación al Óscar.

A partir de ahí, consolidó una carrera brillante que lo colocó como uno de los diseñadores de producción más influyentes de Hollywood y el Reino Unido, reconocido por su capacidad para crear atmósferas históricas y mundos visuales de enorme autenticidad.

Stuart Craig y su legado en Harry Potter

Aunque su carrera fue extensa y variada, Stuart Craig será recordado especialmente por dar vida al mundo mágico de Harry Potter. Desde Harry Potter y la piedra filosofal (2001), su diseño transformó en realidad las descripciones de J.K. Rowling.

Craig dijo a The Guardian que un día, mientras decoraba la habitación de su nieto, lo llamaron a Los Ángeles para el proyecto del famoso mago: “Leí la novela en el avión. Mi primera reacción fue de miedo: ‘¿Cómo demonios vamos a hacer esto?’”.

Él fue responsable de escenarios icónicos como Hogwarts, el Callejón Diagon y la Cámara de los Secretos, que marcaron a millones de espectadores. Tal fue el impacto de su visión que, tras las películas, también fue convocado para diseñar los parques temáticos de The Wizarding World of Harry Potter en Orlando y Osaka, así como la trilogía de Animales fantásticos (2016–2022).

David Heyman, productor de la saga, declaró a The Guardian: “Stuart Craig fue uno de los más grandes diseñadores de producción que haya trabajado en el cine. Hogwarts es su creación, su visión. Tenía un exquisito sentido de la historia y sabía sacar lo mejor de todos los que trabajaban a su lado”.

David Yates, director de las últimas cuatro películas de la saga, lo describió como “un gigante de la industria, talentoso, obstinado y siempre dispuesto a apoyar a los nuevos talentos”.

Premios Oscar y reconocimientos de Stuart Craig

Stuart Craig ganó tres premios Óscar a Mejor Dirección de Arte:

Gandhi (1983)

(1983) Relaciones peligrosas ( Dangerous Liaisons , 1989)

( , 1989) El paciente inglés (1997)

Además, acumuló ocho nominaciones adicionales a los Premios de la Academia, incluyendo cuatro por películas de la saga de Harry Potter. Su relación con la Academia Británica de Cine también fue destacada: recibió 16 nominaciones al BAFTA y ganó tres veces, un récord que refuerza su estatus como maestro de la dirección artística.

Películas más destacadas de Stuart Craig como diseñador de producción