¡Machete no muere! Danny Trejo reacciona a rumor de su fallecimiento: ‘Estoy muy vivo’

Danny Trejo, actor de Machete, se volvió tendencia en redes sociales por una noticia falsa que aseguraba su fallecimiento y causó hasta un mensaje de pésame de un colega.

Al igual que la conductora Yolanda Andrade, el cantante José Luis Perales y el comediante Eduardo Manzano, Trejo fue víctima de una noticia falsa que circuló en redes sociales este fin de semana.

Ante el revuelo, a través de Instagram, el intérprete de 81 años escribió en Instagram este domingo: “Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”.

Además, el medio estadounidense TMZ habló con su representante, quien informó que todo fue un engaño y Danny está bien.

No es la primera vez que le pasa: en 2016 también se difundió la noticia de su muerte, algo que él mismo tuvo que desmentir en su momento.

Tras la aclaración, las redes sociales se inundaron de mensajes de alivio y cariño. Comentarios como “¡Machete no muere!” y “Gracias a Dios, hermano. Te amamos”.

¿De dónde salió el rumor de la muerte de Danny Trejo?

No está claro el origen exacto de la noticia falsa, pero tomó fuerza un post de Instagram de los sitios @polonianews, @elcastershow, @elcasterstudio y @aqui_hablando: una fotografía de Danny Trejo con las fechas “1944-2025”, insinuando su fallecimiento.

La confusión se intensificó cuando el actor John Leguizamo, con quien Trejo trabajó en la película The Infiltrator, compartió el post sin verificar en una historia de Instagram y agregó “R.I.P”.

John Leguizamo compartió la noticia falsa de la muerte de Danny Trejo. (Foto: Captura de pantalla vía TMZ).

Danny Trejo sigue activo y vigente en Hollywood. Con más de 350 participaciones en cine y televisión, el actor es reconocido por su estilo único en filmes como Machete, Heat, From Dusk Till Dawn y Breaking Bad.

Además, Trejo es admirado por su historia de superación personal: de un pasado marcado por adicciones y problemas económicos por los que incluso se declaró en quiebra, pero logró reinventarse como actor, empresario y activista comunitario.

En recientes entrevistas, incluso habló sobre la muerte de su amigo y colega Val Kilmer, actor de Batman con quien trabajó en Heat, recordándolo como un profesional exigente y de gran talento.