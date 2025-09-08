Muere Juan Ortelli a los 43 años: Exdirector de ‘Rolling Stone Argentina’ fue encontrado sin vida en casa

Juan Ortelli, periodista argentino y exdirector de la revista Rolling Stone Argentina, murió este fin de semana a los 43 años, según confirmaron sus familiares y amigos.

“Ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, expresó su familia a través del Instagram oficial de Ortelli esta mañana.

Horas antes, el escritor Pablo Plotkin le dedicó en sus redes sociales un extenso mensaje de pésame a la celebridad argentina: “Apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas (...) Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas“.

El periodista chileno B Side escribió en X: “Para los comunicadores, ese referente era Juan Ortelli. Todos queríamos llegar a ser el 1% de lo que fue”.

¿Qué le pasó a Juan Ortelli?

En su comunicado, el hermano de Ortelli solo mencionó: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales".

Pablo Plotkin agregó a La Nación que Juan Ortelli tomaba medicamentos por problemas circulatorios, aunque su condición no le impedía hacer su vida cotidiana.

De acuerdo con dicho medio argentino, el periodista fue encontrado sin vida en su departamento y se realizará una autopsia para conocer las causas del deceso.

¿Quién fue Juan Ortelli?

Ortelli fue un cronista pionero del freestyle, un descubridor de talentos y un editor apasionado. Nacido en Mendoza en 1982, se trasladó a Buenos Aires a los 20 años para iniciar su carrera periodística.

Muy pronto ingresó a la redacción de Rolling Stone Argentina, donde en 2004 publicó su primera gran crónica: un retrato pionero de las batallas de rap callejeras en Buenos Aires, antes del auge de competencias como Red Bull Batalla o El Quinto Escalón.

En 2013, a los 29 años, asumió la dirección de la revista, cargo que ejerció hasta 2018. Según Rolling Stone en español, durante ese período, consolidó su reputación como un editor exigente y narrador apasionado, “desde la revista contribuyó a dar visibilidad a escenas emergentes y a documentar fenómenos de la cultura popular contemporánea”.

Más allá del periodismo, Ortelli se convirtió en una figura central en la consolidación del rap en español. Fue jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos, impulsó la Liga Bazooka —competencia de rap escrita— y trabajaba en un libro de investigación.

“En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento”, escribió Pablo Plotkin en Instagram.

Ricardo Durán, director de Rolling Stone en Español, expresó: “Lo recuerdo como un tipo muy apasionado por la música y el periodismo (...) El periodismo musical de América Latina pierde a una figura de mucha importancia, especialmente por su interés y enorme conocimiento en el hip hop y la escena urbana".