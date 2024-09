Termina la rivalidad ‘más grande’ del freestyle: WOS y Aczino se reencuentran en México y reparten elogios

Una de las rivalidades más grandes en las ‘batallas’ de freestyle terminó la noche de este jueves, cuando el rapero argentino WOS y el cantante mexicano Aczino se reencontraron en un concierto en la Ciudad de México luego de cuatro años de su última ‘pelea’, pero ahora para agradecerse mutuamente y expresar su respeto.

Durante el cierre de gira en México, Valentín Oliva, WOS, en la que presentó su más reciente álbum Descartable, aprovechó para hacer una sección de freestyle en la que invitó al rapero mexicano, conocido como uno de los más ganadores en las competencias internacionales.

Aczino apareció en muletas, ya que desde inicios de este año se sometió a una cirugía de columna que le ha afectado su movilidad y ha provocado que se presente en vivo en silla de ruedas mientras se recupera.

Aczino estuvo con Wos en el concierto de la CDMX. (Foto: Instagram @aczino_oficial)

“Hey, mi hermano, felicidades porque llenaste un evento aquí en estas ciudades. Te deseo todo el éxito y te grito junto a mi gente: bienvenido a México. Porque aquí somos raperos que venimos por respeto y no por dinero, porque le están dando amor a Valentín (WOS), esto es 14 de febrero”, improvisó Aczino en su primera línea.

Segundos más tarde, el famoso argentino reviró con agradecimiento: “Gracias por dar la bienvenida acá a tu zona, esas palabras de verdad que me emocionan, son WOS y el Aczino en primera persona, fíjate cómo suenan, la detonan. Las banderas se mueven ahí, con el calor, con la gente y su valor, aunque hoy en el aire florece el amor, para muchos, nosotros somos su ‘peli’ de terror.”

Puede que ahora sean dos artistas compartiendo su respeto mutuo, pero hace años protagonizaron las batallas más polémicas y masivas de las que se tenga registro, siendo los eventos más vistos hasta la fecha en el torneo organizado por Red Bull.

La última vez que se vieron las caras para competir formalmente fue en 2019, y cinco años más tarde, sin una batalla de por medio, finalmente dieron a los aficionados de las batallas de rap eso que pidieron: un reencuentro. Sin embargo, no fue para revivir la rivalidad histórica entre ambos.

Aczino y Wos terminaron su rivalidad. (Foto: Instagram @aczino_oficial)

¿Cómo fue la rivalidad entre WOS y Aczino?

Durante tres años, las competencias de freestyle internacionales tenían a México contra Argentina como protagonistas gracias a Aczino y WOS.

El artista mexicano venía de años y años dominando el circuito, y un joven extranjero le plantó cara en dos finales.

La primera fue en México en 2017, siendo el local el ganador. La segunda ocurrió en Argentina en 2018, y el vencedor de la contienda fue para el retador, con un resultado polémico del que el nacido en el Estado de México se quejó durante más de un año.

Aczino es uno de los competidores más reconocidos en Red Bull Batalla. (Foto: Instagram / @aczino_oficial)

Aczino decía que el campeonato de WOS de 2018 era “falso”, e incluso en una competencia en equipo en el torneo God Level de 2019 hizo que subieran los ánimos cuando junto con Rapder y RC se lanzaron contra él, enfatizando en la división y la rivalidad entre ellos dos.

Hasta ese momento iban ‘tablas’, pero en la Red Bull Internacional de 2019 en España, suelo neutral para ambos, se dio el desempate.

Tras el sorteo, Aczino debía enfrentarse en las eliminatorias al argentino Trueno; sin embargo, WOS le cambió el lugar a su connacional y se dio el encuentro.

Aczino participa en los campeonatos de Red Bull. (Foto: Instagram @aczino_oficial)

Del ‘falso campeonato’ a la ‘patada de canguro’: Así fue la batalla de rap más vista de la historia entre WOS y Aczino

WOS, quien se había separado de las batallas para promocionar y lanzar su álbum Caravana, con el que llenó dos fechas en el Estadio Luna Park, comenzó retando a Aczino y le pidió que le dijera en la cara todo de lo que se quejó tras la final de 2018.

El cantante mexicano atacó la carrera musical de WOS, y dijo que dejaba las batallas para hacer pop y apostar por algo más comercial.

El argentino le respondió y usó una de la frase “patada de canguro y el mexicano se vuelve para su país”, que es referencia a la popular canción llamada ‘Canguro’, una de las más famosas de su carrera y con la que abre su álbum Caravana.

Aczino usó el mismo recurso para responder: “Este güey dice ‘patada de canguro’, ¡no! Patada mexicana y te vas a tomar por culo”.

“La de ‘Canguro’ no es competición, es de unión, es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la parada del pueblo en contra de la represión”, respondió WOS luego de que Aczino se metiera con su carrera musical.

Luego de dos réplicas y que la batalla se extendiera más de 13 minutos, el ganador fue el nacido en Edomex.

El enfrentamiento provocó revuelo durante años debido a que hubo quienes consideraron que WOS debió ganar desde la primera réplica y que el nacional se vio favorecido en el torneo que finalmente ganó el español Bnet.

Red Bull señala que se trató de la pelea más reproducida en su historia, y hasta la fecha tiene más de 62 millones de reproducciones en YouTube y otros 6.8 millones en Spotify.

Ahora, luego de casi cinco años de la última batalla, ambos han dicho en entrevistas del pasado que no son precisamente amigos; sin embargo, están al pendiente de sus carreras y se felicitan por sus logros.

Para cientos de fanáticos del freestyle, el jueves 12 de septiembre terminó la rivalidad más importante de la historia de las batallas en español, y no fue en uno de esos grandes escenarios de Argentina, España o México, sino que ocurrió en el Pepsi Center.

Cabe destacar que este jueves Aczino volvió a usar la “patada de canguro” para rimar, pero ahora en un sentido amigable: “Y así que ya griten bien duro, con el WOS vamos dando la patada de canguro”, dijo mientras el público ovacionaba.

¿Quién es WOS?

Valentín Oliva es un cantante argentino que comenzó su carrera en el freestyle desde joven, en una serie de eventos llamados ‘El Quinto Escalón’ que se realizaban en un parque de Avellaneda, Buenos Aires.

Su ascenso fue relativamente rápido en su escena local, ganando competencias y midiéndose contra otros raperos que actualmente son reconocidos como Duki, Trueno o Pappo. Esto lo llevó a las competencias internacionales, y en 2018 ganó la Red Bull Internacional, que es el torneo de mayor nivel en español y donde participan MC’s de Latinoamérica y España.

Desde 2017, WOS comenzó a lanzar canciones a la par de su carrera como competidor de freestyle, y en 2019 lanzó su primer álbum, llamado Caravana, mismo que fue nominado al Latin Grammy y que fue uno de los más ganadores en los Premios Gardel de 2020.

Con los años comenzó a colaborar con bandas de rock de renombre local como Ciro y Los Persas, Perras on the Beach, Conociendo Rusia o el artista LOUTA. Su respaldo no solo abarcaba al público del rap, sino al del rock debido a sus influencias y samples de canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o de Charly García.

A diferencia de otros raperos, WOS apuesta por el sonido de una banda de rock en sus discos y en vivo. Además, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con leyendas argentinas como Carlos ‘El Indio’ Solari, vocalista de Los Redondos; Ricardo Mollo, guitarrista y cantante de Divididos; Lisandro Aristimuño y Gustavo Santaolalla.

Para su álbum Descartable se unió a Natalia Lafourcade para la canción “La Niebla” y este año colaboró con Molotov para el tema “Money In The Bank”.

También ha colaborado con más bandas y artistas de gran alcance internacional como Residente o Vetusta Morla, así como íconos actuales de Argentina como Ca7riel, Nicki Nicole y Dillom.

En 2022 fue referente durante el mundial de fútbol de la FIFA en Qatar, ya que la Selección Argentina pidió que se pusiera su canción “Luz Delito” en el estadio cada que metían gol.

Además, la canción “Arrancármelo” que fue uno de los primeros adelantos de Descartable, fue usada como estandarte para los argentinos, que estuvieron al borde de la eliminación en fase de grupos. Lionel Messi, así como la propia Asociación de Futbol Argentino (AFA), compartían el tema en sus redes sociales. Tras ganar el mundial, WOS fue personalmente a cantarles en las fiestas de celebración.

Con sus giras ha llenado estadios en Argentina desde 2019, y este 12 de septiembre llenó el Pepsi Center en México, luego de presentaciones en 2022 en dos de los festivales más importantes del país: el Vive Latino y Pa’l Norte.

Su propuesta se caracteriza por los sonidos rockeros, las guitarras distorsionadas, y baterías ‘potentes’; sin embargo, las letras cuentan con características y métricas propias del rap en su mayoría.