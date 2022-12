WOS, el rapero argentino que triunfó en Qatar 2022 y es ‘soundtrack’ en un video de Messi

Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 tras una sequía de 36 años; desde 1986, año en el que Maradona alzó la Copa del Mundo, el conjunto albiceleste no había acariciado la corona del máximo torneo de futbol. Además de la avanzada que atizó el equipo liderado por Messi, una de las historias de la selección tiene que ver con el rapero Valentín Oliva, mejor conocido como WOS.

Los ‘himnos’ de la selección argentina en Qatar 2022

Cuando Lionel Messi y compañía perforaban las redes enemigas o al término de los partidos, la selección de Argentina ponía ‘Luz Delito’, canción lanzada como parte del álbum Caravana.

Otro tema de WOS que acompañó a la selección campeona del mundo fue ‘Arráncamelo’, que abanderó a la hinchada y a los jugadores argentinos con la frase “y no tengo pensado, morirme acá tirado”.

El propio Lionel Messi compartió este martes un emotivo video en el que repasó su carrera desde el inicio hasta el momento en el que levantó la copa y ‘Arráncamelo’ estaba de fondo.

¿Quién es WOS y qué debes saber de las canciones que acompañaron a Argentina en el Mundial?

Valentín Oliva Mónaco, nacido en Buenos Aires el 23 de enero de 1998, es un rapero que comenzó sus pasos en el mundo de las batallas de freestyle.

Durante sus inicios ganó en diferentes ocasiones el campeonato local llamado El Quinto Escalón, ubicado en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito.

Con los años se hizo un referente del freestyle de su país y lo representó en competencias internacionales. En 2018, WOS saltó a la fama internacional al conquistar el torneo Red Bull Batalla de los Gallos, frente al mexicano Aczino, con lo que se consagró como uno de los mejores raperos de su tiempo.

Tras la odisea de vencer a Aczino, WOS se alejó de las batallas para hacer canciones y se unió al productor Facundo Yalve, conocido como Evlay, con quien ha realizado dos álbumes.

En 2019 salió a la luz Caravana, su álbum debut que incluye la canción ‘Luz Delito’. Este tema realiza una interpolación del riff de guitarra de la canción ‘Luzbelito y las Sirenas’ de la legendaria banda rioplatense Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Un flow demasiado argentino, demasiado duro pal’ mal gusto de tus amigos” es una de las frases que acompañan la base rockera sobre la que WOS rapea y de la que Messi es fan, ya que compartió en su Instagram videos escuchando el tema el año pasado.

En 2021 lanzó Oscuro Éxtasis, con el que ganó el premio Gardel de Oro en su país como mejor álbum del año superando a íconos de la música argentina como Fito Páez.

Ya en 2022 lanzó ‘Arráncamelo’, una canción acústica, que se convirtió en un símbolo de la selección Argentina desde el primer partido de Qatar 2022, en el que perdieron ante Arabia Saudita.

“Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar” fue la frase de la canción coreada por aficionados y jugadores.

WOS es una de las figuras más importantes del rap argentino junto a Trueno, Thiago PZK y Duki. Este año se presentó en el Vive Latino y dio un concierto a finales de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

La selección argentina publica videos en redes sociales acompañado de canciones de artistas argentinos como Dread Mar I, Viejas Locas, La Mosca Tse-Tse, Charly García, Los Piojos, Virus, Ataque 77, Illya Kuryaki And The Valderramas entre otros.