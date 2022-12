Qatar 2022: Messi supera al huevo en Instagram con la publicación con más ‘Me gusta’

Una galería de imágenes del argentino Lionel Messi celebrando el título de campeón del mundo logrado en Qatar 2022 se ha convertido en la publicación con más ‘me gusta’ en la historia de la red social Instagram.

La publicación en la cuenta oficial de Messi se compone de diez imágenes que recogen momentos de la final y de la felicidad posterior del atacante, todo ello acompañado de un texto que comienza: “¡Campeones del mundo!. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos!. ¡Vamos Argentina carajo!. Nos estamos viendo muy pronto...”, concluye.

El conjunto del material publicado en Instagram acumula ya más de 61 millones de ‘likes’ y supera ampliamente el anterior récord que ostentaba la imagen de un huevo, subida a internet con el objetivo de sobrepasar el mayor registro previo en manos de Kyle Jenner y que en la actualidad acumula más de 57 millones de ‘me gusta’.

‘Caganer’ de Messi también triunfa en España

El “caganer” de Lionel Messi o, lo que es lo mismo, la figurilla típica de los nacimientos en Cataluña que reproduce a personajes populares, está triunfando en ventas en esa región española tras la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar.

El “caganer” es una figura que suele estar en cada año en los pesebres catalanes y que representa a personas famosas en posición de defecar en señal de buenos augurios.

Detalle del caganer de Leo Messi con la camiseta del PSG. (David Borrat/EFE)

Messi ya formaba parte de la colección en años anteriores, tanto en su calidad de jugador del FC Barcelona como ahora del Paris Saint-Germain, pero la nueva versión vestido con la camiseta de su selección se va agotando apenas salen nuevas piezas de las dos fabricas que existen.

La empresa Caganer, que es la que crea estas particulares figuras, es activa en la integración al mercado de colectivos vulnerables con los que trabaja y, en este caso, el molde del futbolista se encuentra en la prisión de la localidad de Puig de les Basses de Figueres, en la provincia de Gerona.

De allí salen los caganers de Leo Messi para ser pintados posteriormente tanto en ese centro penitenciario como en el taller de Torroella de Montgrí, una población cercana.

Leo Messi es uno de los cerca de 600 personajes que forman parte de la colección de Caganer a la que pertenecen también otros futbolistas como Robert Lewandowski o Karim Benzema, pero también políticos como Volodímir Zelenski, Barack Obama o Donald Trump y artistas como Shakira o Lady Gaga.

Desde la empresa subrayan que la decisión de que Messi apareciese también con la camiseta de Argentina se tomó poco antes de la final mundialista a modo de “homenaje” y reiteran que la victoria y su elección como mejor jugador del trofeo ha disparado esta fiebre por adquirir su figura de pesebre.