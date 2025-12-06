Hijo de Eduardo Manzano revela las causas de la muerte de ‘El Polivoz’: ‘Falleció en un hospital’

La muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo mediante un comunicado que compartió en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

El actor Eduardo Manzano, conocido por su papel como Arnulfo López en Una familia de Diez, falleció a los 87 años luego de estar internado en el hospital, según reveló el hijo de fundador de Los Polivoces.

Eduardo Manzano Jr. compartió más detalles sobre la muerte del actor de La rosa de Guadalupe, horas después de confirmar el fallecimiento de su papá mediante un comunicado en redes sociales.

“Mi padre falleció a las 11:45 de la noche ayer, día 4 (de diciembre) en un hospital”, explicó Manzano Jr. en un encuentro con los medios de comunicación, en el cual también ahondó sobre los últimos momentos del actor de Como dice el dicho.

¿De qué murió el actor Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano Jr. explicó que el fallecimiento de su papá ocurrió en paz: “No fue nada caótico, bendito sea Dios”. En la conversación añadió que el actor murió estando dormido.

“(Tuvo) la muerte del rey, se fue dormido en un hospital resguardado por los médicos”, dijo y compartió que la causa oficial de muerte de Eduardo Manzano fue ‘un paro respiratorio’.

Un artículo publicado en la revista científica Elsevier explica que un paro respiratorio se define como una condición en la que se detiene la respiración, lo que ocurre por diversas causas.

Uno de los últimos proyectos de Eduardo Manzano fue una ‘Una familia de Diez’, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. (Foto: Cuartoscuro)

MedlinePlus indica que en adultos, las causas incluyen reacción alérgica, asma, líquido en los pulmones, ataque cardiaco, latidos irregulares e incluso la apnea obstructiva del sueño.

El portal especializado en salud añade que este tipo de afecciones requieren atención médica y primeros auxilios de forma inmediata, ya que se trata de “un evento potencialmente mortal”.

Eduardo Manzano Jr. reconoció que a pesar de saber que el actor fallecería eventualmente, jamás se estará listo para despedirse de un ser querido: “Nunca se está preparado para el evento real, creo que es un oleaje natural emocional”, dijo.

A pesar de ello indicó que el actor Eduardo Manzano merecía una transición pacífica, en especial luego de haber dedicado su vida a los espectáculos, un ámbito que hacía al comediante muy feliz.

“Creo que él ahorita en donde esté (...) está satisfecho por eso que logró y creo que estamos en agradecimiento porque la vida le dio la oportunidad”, compartió el hijo del actor en el encuentro con los medios.

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Eduardo Manzano?

Además de Eduardo Manzano Jr., el actor Jorge Ortíz de Pinedo, con quien trabajó a lo largo de las diferentes temporadas de Una familia de Diez, habló sobre los últimos días de vida del comediante.

En la conversación explicó que el ‘Lalo’ presentaba problemas de salud desde tiempo atrás: “Lalo, así como tenía tantas cualidades, tenía muchas enfermedades, entonces estaba malito”, afirmó Jorge Ortíz de Pinedo.

En la conversación el actor de Dr. Cándido Pérez explicó que la salud del actor se encontraba deteriorada desde tiempo atrás: “ya tenía 6 meses por lo menos que necesitaba asistencia total de su esposa, a quien le mando mi reconocimiento por el amor que le tuvo”.

Eduardo Manzano estuvo hospitalizado en 2021 a causa de una infección en la vesícula biliar. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

No obstante, en esta última ocasión Eduardo Manzano tuvieron que llevarlo a una clínica: “tuvo una complicación creo que fue intestinal y eso provocó que lo llevaran al hospital. Ahí los médicos dijeron que no iba a resistir (una operación), que estaba muy enfermito”, afirmó.

Fue el 5 de diciembre que el hijo del comediante confirmó su fallecimiento: “Así como nos llenaste de amor, con ese mismo amor te despedimos hoy papito hermoso”, escribió Manzano Jr. en una publicación de redes sociales.