Arturo Carmona confronta a Pati Chapoy: ‘No es quién para faltarle al respeto a mi hija y a mí’

El actor Arturo Carmona recrimina comentarios sobre él y su hija a Pati Chapoy (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El actor Arturo Carmona recriminó a la conductora Pati Chapoy sus comentarios sobre su hija, Malanie, a quien criticó fuertemente durante una emisión de ‘Ventaneando’. Los comentarios llegaron luego de que la joven hablara sobre el conflicto con Alicia Villarreal, su mamá.

“No entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija. El hecho de que usted sea una figura pública, titular de un programa de espectáculos, no le da derecho a hablar a la ligera sin conocimiento. Con todo respeto, se está equivocando. Y no es quién para faltarle al respeto a mi hija y a un servidor”, expresó en un video.

Carmona, ex de Alicia Villarreal, insinuó que la postura se basaba en declaraciones de otras personas sobre el tema asumidas como fidedignas: “El hecho de que tenga entrevistas pagadas o pactadas con otras personas no significa que esa versión sea la correcta o la verdadera”.

Carmona instó a Chapoy a no hablar sobre ellos en ese tenor: “Le voy a agradecer mucho que se abstenga de referirse a mí o hacia mi hija de esta manera”.

Arturo reveló que su hija ha recibido comentarios de odio, los cuales denuncia que emanaron de las opiniones de Chapoy en su programa.

“La señalo a usted como la responsable de todo el hate que está recibiendo mi hija de manera injusta. Usted no sabe lo que genera con sus comentarios, con comentarios de esta índole”, expuso. “Tiene gran poder de convocatoria”.

De acuerdo con Arturo, la hija de Alicia Villarreal es una “joven no tiene nada que ver absolutamente con lo que está pasando, y que solo expresa lo que ella quiere, siente, conforme a cosas que usted (Pati Chapoy) no conoce”, por lo que le pide a la periodista, con quien acepta una relación personal, cambiar su perspectiva

“La verdad espero que recapacite. Se lo digo con admiración de muchos años que la conozco. Que Dios la bendiga”, sentenció.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Melanie Carmona?

El distanciamiento entre Melanie Carmona y Alicia Villarreal, ex de Grupo Límite, es un tema público. Anteriormente en sus redes sociales, la joven aceptó que está feliz por el que su madre haya encontrado la felicidad en su relación con Cibad Hernández. Sin embargo, no está del todo de acuerdo de la forma en que la artista se maneja.

“Le pedí que fuera prudente y no ha sido”, expuso. “Le dije que si empezaban con ese numerito (...), iban a empezar a chin... con que qué opino yo y mis hermanos, ¿ustedes qué creen que opinamos? No ha pasado un año de este tema. (Cruz Martínez, vinculado a proceso) es el papá de mis hermanos. ¿Qué creen que opinamos de que mi mamá tenga pareja?”, expresó.

En ese sentido, la joven aseguró que no “tenía por qué soportar a nadie”, así fuera su madre: “Ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos”, y agregó “no tengo por qué ser la mamá de mi mamá. Voy a tener a mis propios hijos”.

“Mi mamá nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz en agosto. Entonces, para nosotros fue muy rápido. Yo le pedí ser prudente más que nada por mis hermanos. Nos dijo que tenía pareja el lunes y el jueves subieron un video besándose en Las Vegas. Fue rápido para nosotros, los hijos”, explicó.

Ante estos comentarios, Pati Chapoy los integró como parte de la emisión de Ventaneando del pasado 4 de diciembre y lanzó una serie de comentarios sobre Melanie.

“El tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que, de pronto, no sé qué pretenda, lo único que no da a entender (es) que está muy enojada con algo, no sé qué. Pero, a ti, Melanie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá”.

Pati calificó como ‘lastimosa’ la manera en que decidió hablar, y la instó a estar del lado de Villarreal: “Como sea, es la mamá que te tocó. No debe utilizar el internet para hablar de la forma en que

te referiste a tu mamá. Es muy triste. Y más triste que tu papá te está apoyando públicamente. Es muy desagradable lo que tú hiciste”.

Los comentarios de Chapoy fueron secundados por el economista Pedro Sola y los demás acompañantes en su panel de comentaristas.