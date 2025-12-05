‘Me quedé sin pestañas y cejas’: El reto viral por el que Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, se quemó

Arlen Hernández, del podcast 'La Patrona', quiso recrear un video viral y sufrió quemaduras en el rostro.

¿Feliz cumpleaños? Al menos para la creadora de contenido Arlen Hernández, del podcast La Patrona, no lo fue tanto, pues sufrió quemaduras de primer y segundo grado gracias a un reto viral.

La influencer contó su experiencia y mostró las quemaduras que sufrió en el rostro para concientizar no solo a sus seguidores, sino a la población en general, sobre lo peligroso que puede hacer un ‘inocente’ reto de redes sociales sin supervisión.

Actualmente, Arlen Hernández se encuentra en recuperación de sus quemaduras, ocurridas el pasado 1 de diciembre, durante su fiesta de 30 años.

¿Qué le pasó a Arlen Hernández?

Con un video en las redes sociales de su podcast, la influencer de Chihuahua compartió un ‘Storytime de cómo me queme LA CARA en mi fiesta de cumpleaños’; es decir, contó su experiencia.

Todo inició gracias a que en redes sociales hay una tendencia que le llamó la atención para hacer un video similar, así que le pidió a una de sus amigas un pastel especial.

“Se nos ocurrió ponerle todavía papel inflamable y todo. Ya sabía que me tenía que poner de ladito y lo hicimos ahí; el video quedó superbien”, mencionó la joven en su video.

Las consecuencias que sufrió Arlen Hernández por hacer un reto viral

El ‘problema’ vino en la fiesta, cuando al hacerlo no salió exactamente como ella quería que se viera el efecto de la cámara, así que repitió la hazaña, pero en lugar de colocarse de lado, puso el rostro frente al pastel, por lo que la flama alcanzó su rostro.

“Tengo quemaduras de primer y de segundo grado. Me quedé sin pestañas, sin cejas; tengo las cejas tatuadas, por cierto (…) toda esta parte de aquí del cabello, pues todo está quemado. Pareciera que me peiné para atrás, pero no, es que no hay cabello”, expresó la podcaster.

Aquel video, en el que sus heridas son visibles, lo hizo para crear conciencia sobre repetir tendencias en redes sociales que en varias ocasiones pueden ser peligrosas y perjudiciales para la salud.

“Debes tener expertos cuando quieras realizar algo que hagas en internet, por más maravilloso y fácil que se vea ahí”, sobre todo en cosas que implican la manipulación de material llamable, como en su caso. En las próximas semanas compartirá detalles de su recuperación.

¿Cuál es el trend viral del pastel de cumpleaños que lanza llamas?

La tendencia que intentó replicar la creadora del podcast La Patrona es una en la que el cumpleañero o cumpleañera sopla las velas de un pastel de cumpleaños, pero de estas se desprende una llamarada que a primera vista impresiona.

Para crear este efecto, comúnmente la persona toma una cucharada de polvos inflamables, como harina, diamantina comestible o azúcar en polvo, y estos los soplan a las velitas, lo que provoca el ‘flamazo’.

Sin embargo, esta tendencia es peligrosa al involucrar fuego con materiales inflamables, como en el caso de la joven. Muchos creadores de contenido hacen que replicarlo se vea sencillo, pero Arlen muestra en su testimonio los peligros de hacer este tipo de actividades sin precaución.