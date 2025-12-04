‘Le pedí prudencia’: Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, se alejó de su familia tras nuevo romance

Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, mostró inconformidad con la nueva relación de su mamá, la cual inició a meses de que ella se divorció de Cruz Martínez e inició un pleito legal en su contra.

La exvocalista de Grupo Límite fue el tema central en una transmisión que su hija inició en su cuenta de TikTok, donde se dispuso a hablar del tema del noviazgo de la intérprete de ‘Te aprovechas’ con Cibad Hernández.

Este conflicto comenzó cuando se difundió que Melenie dejó de seguir en las redes sociales a su mamá y la respuesta de Alicia Villarreal fue que “ella se lo pidió”, actualmente confirmó un alejamiento de su familia porque le solicitó “prudencia” y no la tuvo.

Alicia Villarreal es la mamá de Melanie Carmona, fruto del matrimonio que tuvo con Arturo Carmona. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Melenie Carmona del nuevo romance de Alicia Villarreal?

Melenie es hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, ella nació en 1999, año en que sus papás se casaron y tras tres años de matrimonio se divorciaron.

Desde entonces se mencionaba que la joven tenía una relación cordial y amorosa con sus dos papás, pero recientemente tuvo conflictos con ‘La Güerita consentida’.

El pleito comenzó porque Melenie expresó su molestia con la nueva relación entre Alicia y Cibad Hernández.

“¿Qué creen que opinamos de la nueva pareja de mi mamá? Una cosa es apoyarla en todo lo sucedido con Cruz Martínez, escucharla y demás, otra muy diferente es lo de su novio".

Según Carmona, no está de acuerdo en que iniciara una relación amorosa a meses de su divorcio y, por tanto, no le va a “solapar” sus actos.

Melenie incluso llamó “imprudente” a la cantante Alicia Villarreal en el mismo video en el cual confirmó el alejamiento con su familia materna.

“Por eso estamos distanciadas, yo no quiero ir a casa y desayunar como si nada con esa persona (...) le pedí prudencia y no lo ha sido, me refería en el aspecto de que hacían el numerito del tatuaje o del video, iba a pasar esto”.

Finalmente, explicó que también “sufre” por el pleito entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal porque conoce al productor desde su niñez y él “prácticamente la vio crecer”.

“No solo sufren los implicados, también los hijos y yo lo considero mi familia, mi papá no me faltó, pero conviví con él (...) Este año decidí que iba a mandar muy lejos a muchas personas, nos dieron la espalda y no pienso perderlos a ellos”.

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie en conflicto con Alicia Villarreal

Arturo Carmona compartió una publicación en Instagram tras la difusión el video de su hija Melenie en el cual habló de la nueva relación de Alicia Villarreal.

En el post, él asegura que nadie tiene motivos para opinar del conflicto y respalda a la joven.

“Nadie es nadie para opinar y juzgar de lo que no saben (...) callaste mucho mi amor y la gente no tiene idea de nada, hablan porque creen saber (...) nada ni nadie te robe tu paz, pues bajo los ojos de Dios nadie está oculto, contigo siempre, te amo mucho”.

Pati Chapoy critica a Melenie Carmona por quejarse de su mamá Alicia Villarreal

Las declaraciones de Melenie Carmona acerca de Alicia Villarreal generó una molestia en la conductora Pati Chapoy, quien se quejó de la joven.

“Son cosas desafortunadas, por un lado, la apoya y por el tono utilizado contra ella solo nos da a entender que está enojada, pero te recuerdo: estás viva por tu mamá, porque te mantiene, te da de comer, también techo y sustento, es lastimoso”, declaró la presentadora en la emisión de Ventaneando este 4 de diciembre.