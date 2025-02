¿Qué dice la denuncia de Alicia Villarreal vs. Cruz Martínez? ‘Su esposo le quitó su pasaporte’

Alicia Villarreal y Cruz Martínez son los protagonistas de una polémica relacionada con un presunto episodio de violencia de género que llevó a la exvocalista de Grupo Límite a denunciar a su pareja luego de una agresión y de que la despojó de su pasaporte y tarjetas bancarias.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se conocieron en 2001 cuando el músico estadounidense trabajó con la Güerita consentida para el último disco de Límite.

La intérprete de ‘Hasta mañana’ acudió a la fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León para ratificar la denuncia contra de su esposo Cruz Martínez.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se casaron en 2003. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @mtzcruz)

¿Qué sabemos de la presunta denuncia de Alicia Villarreal a Cruz Martínez?

Ventaneando compartió este miércoles que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por agresión mientras estaba en su casa en Monterrey, así fue la el presunto ataque de Cruz a su esposa.

“La denunciante llegó a su domicilio y el denunciado la agredió y amenazó por una publicación hecha en redes sociales, ella acudió al Ministerio público por esta agresión del pasado 16 de febrero”, aparece en el documento legal, según el programa de TV que accedió al documento legal perteneciente a la Fiscalía General de Nuevo León.

“El delito tiene características de violencia familiar en perjuicio de la denunciante, la ciudadana Alicia llegó a su domicilio en Monterrey en las primeras horas del 16 de febrero, al ingresar a su recámara y caminar al clóset, el denunciado la agredió“, se lee en la denuncia presuntamente puesta por la cantante Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos. (Foto: Captura X)

“La denunciante aclara que Cruz le quitó celulares con intención de tenerla incomunicada, fue despojada de otro dispositivo, luego de ser agredida logró distraer al sujeto para huir y pedir auxilio (...) La cantante denunció que su pareja le quitó su pasaporte, identificaciones oficiales y tarjetas bancarias”, compartieron en el programa de TV donde aseguraron que obtuvieron la denuncia interpuesta por Alicia Villarreal.

La intérprete de ‘Ay, papacito’ estuvo en el hospital luego de una presunta agresión de Cruz Martínez a Alicia Villarreal mientras estaba en su casa en Monterrey.

"Está afectada física y emocionalmente, pero en su momento hablará, lo que sí es que estuvo en el hospital (...) Sí (la golpeó) lamentablemente pasó este suceso, pero esos detalles en profundidad yo no voy a compartir, es algo que vive ella, eso sí debo aceptar que en el concierto hay una toma donde se le ve un moretón en el brazo”, informó Hugo Mejuto, mánager de la cantante de regional mexicano en una entrevista a Maxine Woodside el pasado 18 de febrero.

El representante de la Güerita consentida contó que al llegar así al hospital existe un protocolo donde se debe levantar una denuncia en contra del presunto agresor.

“Ella tuvo un tema en casa bastante delicado que no puedo comentar mucho por la gravedad, tanto es así que ya hay un proceso legal (...) Ahí en el hospital se levantó la denuncia porque llegó con ciertas características físicas y es el procedimiento”, informó Hugo Mejuto en la misma plática.

Alicia Villarreal presuntamente denunció a Cruz Martínez por violencia en su contra. (Foto: cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Alicia Villarreal se divorció de Cruz Martínez por violencia? Esto sabemos

Alicia Villarreal se enteró de una presunta infidelidad de su pareja, músico de Kumbia Kings, luego de ser cuestionada por la prensa en agosto de 2024.

La cantante compartió las primeras declaraciones acerca de la noticia en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

“Con una noticia que me acabo de enterar, no sé cómo procesar otras cosas, me pasa que no sé cómo reaccionar, me daré mi tiempo y voy a platicar con él, estoy en una relación adulta aunque no me sorprende, pero me duele porque siento que está mal, tenemos una familia”, dijo en agosto de 2024 en el programa De primera mano.

Alicia Villarreal conoció a Cruz Martínez en 2001 cuando hizo el último disco de Límite. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Tercero Díaz)

Sergio Mayer habla del caso de Alicia Villarreal: ‘Ella es un ejemplo para muchas mujeres’

El actor y político Sergio Mayer compartió su opinión del caso de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, donde llamó a la cantante ‘un ejemplo para las mujeres’.

“Es impactante ver la señal de auxilio que hizo, reconozco su valor y es un ejemplo paras muchas mujeres, ese mensaje va para todas las mujeres y niñas, deben aprender esa seña para usarla si está en peligro su vida, ella merece todo mi respeto”, mencionó Mayer en una entrevista concedida a medios y publicada en el canal SoyelRoger.

El exfinalista de La Casa de los Famosos México mandó un mensaje de apoyo para la exvocalista de Grupo Límite, donde aseguró que puede acudir a él en caso de necesitar ayuda tras el caso de violencia de género de la cantante.

“Ella es una mujer independiente, fuerte y empoderada, si ella necesita apoyo puede acercarse conmigo, si ella así lo desea (...) para eso estamos, soy servidor público y puedo aconsejarla o apoyarla cuando lo necesite, aunque lamento no poder estar en todos los casos”, finalizó Sergio Mayer en la misma charla.