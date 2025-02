Gisselle Sampayo, conductora detenida junto a su novio en Monterrey, es liberada: ¿Qué pasará con su pareja?

La conductora de televisión e influencer, Gisselle Sampayo, fue puesta en libertad la noche del martes, según confirmaron fuentes de seguridad.

Sin embargo, su novio Cristian Adrián ‘N’, alias ‘El Meca’ permanece detenido a disposición de las autoridades en espera de definir su situación legal.

¿Por qué detuvieron a Gisselle Sampayo, conductora de televisión?

Ambos fueron detenidos la tarde del lunes tras presuntamente protagonizar una pelea al interior de su domicilio ubicado en una exclusiva zona de departamentos en Valle Oriente, del municipio de San Pedro Garza García.

Sin embargo, aunque la detención de la pareja obedeció al altercado y a las lesiones provocadas tras la pelea familiar, después se tuvo conocimiento de que Cristian Adrián ‘N’, era señalado por las autoridades como un objetivo en materia de seguridad al ser considerado común presunto generador de violencia.

Gisselle Sampayo fue detenida en Monterrey. (Foto: Especial El Financiero)

El sospechoso estaría implicado en actividades relacionadas con el narcomenudeo en la zona norte de la Ciudad de Monterrey, así como en otros municipios de la zona metropolitana, de acuerdo con información de las autoridades.

¿Qué se sabe de la liberación de Gisselle Sampayo?

Por la noche del martes, una fuente indicó que la influencer que fue detenida, quien también es conductora de un canal de televisión en Monterrey, ya había sido puesta en libertad.

Al momento, Gisselle no ha emitido comentario al respecto y tampoco ha publicado nada en sus plataformas digitales.

En redes sociales revivieron el episodio en el que la conductora fue cuestionada en vivo sobre los lujos a los que tenía acceso.

Gisselle Sampayo es una conductora de TV. (Foto: Instagram @gissellesampayo)

“¿Cómo le hizo para que usted se vaya en avión privado y las demás no?“, le pregunta el conductor titular del programa nocturno en el que participaba Gisselle, quien respondió: ”simplemente es porque estoy saliendo con una persona que me brinda las atenciones que me merezco. Lo conseguí todo amor, cariño, poder y confianza”.

En lo que respecta al programa en el que participaba, su conductor titular se deslindó de las acciones de quien fuera su compañera.

Gisselle Sampayo ha trabajado en televisión y en redes sociales. (Foto: Instagram @gissellesampayo)

“Mucha gente me está preguntando en la red social que qué noticia tengo yo de Giselle ‘N’, yo no soy su papá, le tocó estar en un programa con este servidor, pero yo no la ando cuidando, ni a ella, ni a ninguna del elenco, ni a ninguno, cada quien su vida y al aire se los he dicho hasta el cansancio son personas públicas y el día que cometan un error lo van a pagar sea lo que sea”, expuso.

“Yo estoy en paz porque me dedico a trabajar y a mi familia”, agregó.