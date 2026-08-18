Nueva inversión de 500 mdd en México: ¿Qué empresa la hará y en qué estados se enfocará?

México se convierte en el quinto mercado de Atera en América Latina, después de Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

La empresa Atera Energy realizó dos anuncios: el primero es el inicio de sus operaciones en México, mientras que el segundo es una inversión de 500 millones de dólares durante los próximos cinco años para desarrollar soluciones de generación de energía y eficiencia energética, enfocadas principalmente para el sector industrial.

Atera Energy, respaldada por Brookfield y Celsia, busca aprovechar el crecimiento de la demanda eléctrica en México, asociado a la expansión industrial y al nearshoring, particularmente en estados como Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Querétaro, donde identifica retos para ampliar la capacidad de infraestructura energética.

La empresa operará mediante el modelo Energy as a Service (EaaS), que permite a compañías industriales desarrollar proyectos de autogeneración de electricidad y eficiencia energética sin desembolsar directamente los recursos necesarios para construir la infraestructura ni asumir su operación y mantenimiento.

Así operará Atera Energy en México

Bajo este esquema, Atera Energy realiza un diagnóstico de los procesos industriales, diseña las soluciones, invierte en los activos y se encarga de su construcción y operación durante la vigencia del contrato.

Atera Energy operará con el modelo EaaS, que permite desarrollar proyectos de autogeneración sin desembolsar los recursos para construir la infraestructura. (Cuartoscuro/Francisco Villeda)

A cambio, los clientes de Atera Energy pagan una tarifa por la energía que consumen, que pueden incluir electricidad, aire comprimido, calor o frío.

La compañía destacó que este modelo cobra relevancia, debido a que la industria y el comercio concentran entre 60 y 65 por ciento del consumo eléctrico nacional.

“Nuestra apuesta es acompañar a las empresas para que la energía deje de ser un factor que limite su expansión y se convierta en una ventaja estratégica para fortalecer su competitividad”, afirmó Luis Felipe Vélez Restrepo, director general de Atera.

La firma reportó que cuenta con cerca de 200 megawatts (MW) instalados en proyectos de generación distribuida en América Latina y que sus soluciones han generado más de 47 millones de dólares en ahorros para clientes industriales.

¿En qué países opera Atera Energy?

México se convierte en el quinto mercado de Atera en América Latina, después de Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

La empresa señaló que el actual marco regulatorio mexicano abre oportunidades para inversiones privadas en proyectos de autoconsumo y generación distribuida, al facilitar el desarrollo de esquemas de generación propia.