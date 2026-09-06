Identifican a los 4 muertos y a 9 lesionados en choque de Nayarit; regresaban de evento de Sheinbaum

El accidente fue en la carretera libre en el municipio de Rosamorada. (Foto: Redes sociales)

Las cuatro personas que murieron en el accidente ocurrido sobre la carretera Federal 15, en Rosamorada, Nayarit, fueron identificadas por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, como Rosalía Vázquez Alvarado, Teresa Pérez Durán, Zuleika Lora Pérez y José Mejía Partida, este último señalado por familiares como el conductor del autobús.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado 5 de septiembre, cuando un autobús que transportaba asistentes al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Tepic, chocó contra un tráiler.

Asimismo, el coordinador regional de la Comisión Nacional de Emergencias, Josh Ojeda, difundió una lista preliminar con nueve personas que habrían resultado lesionadas, aunque afirmó que la relación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

En sus redes sociales dijo que la lista fue compartida con el propósito de facilitar su identificación y localización por parte de sus familiares.

La lista incluye a Evangelica Darcia Duran, de 65 años; Modesto Pérez Reyes, de 65; Osoris Alfredo Aguilar, de 40; Marta Sillas Medina, de 46; Claudia Berenice Estrada Lora, de 43; Teódulo Pérez Bermúdez, de 77; Víctor Peña García, de 45; Tolentina Rodríguez Herrera, de 58, y Luilnerto Mendoza García, de 62 años.

¿Cuántos heridos en total dejó el accidente en Nayarit?

En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó que el accidente dejó cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas tras el choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler; el percance ocurrió en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Rosamorada.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla; especialistas en criminalística acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y “establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que transmitía también las de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; informó que se dispuso lo necesario para que las personas lesionadas reciban atención médica especializada y sean trasladadas a Tepic cuando sus condiciones lo permitan.

El Gobierno de Nayarit, añadió, asumirá los gastos médicos y funerarios que se requieran.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado una lista oficial con la identidad de las 20 personas lesionadas; por ello, los nueve nombres difundidos por la Comisión Nacional de Emergencias deben mantenerse como información preliminar hasta que sean confirmados oficialmente.