Navarro Quintero y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Nayarit

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para revisar la situación de seguridad en la entidad y las estrategias que se mantienen en coordinación con autoridades federales.

En el encuentro también participó la fiscal general del estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo. Durante la reunión, las autoridades analizaron las condiciones actuales de Nayarit y las acciones implementadas para prevenir y contener los delitos, así como las medidas que requieren reforzarse con apoyo de las instituciones federales.

La reunión permitió revisar los mecanismos de colaboración entre los distintos niveles de gobierno y definir la continuidad de las acciones destinadas a fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante los retos en materia de seguridad.

Navarro Quintero destacó la coordinación con el Gobierno de México y reconoció el respaldo de las autoridades federales para mantener una estrategia conjunta en la entidad.

El mandatario estatal señaló que las políticas de seguridad deben combinar las acciones operativas con la atención de las causas sociales relacionadas con la violencia y la delincuencia, mediante programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, destacó los programas sociales impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que las políticas de bienestar forman parte de las herramientas para fortalecer la prevención.

Navarro Quintero reiteró que su administración mantendrá la colaboración con las instituciones federales para reforzar las estrategias de seguridad y ampliar las capacidades de las autoridades estatales en materia de prevención y respuesta.

La coordinación con el Gobierno de México, señaló, continuará como uno de los ejes para atender los desafíos de seguridad y preservar las condiciones de tranquilidad en Nayarit.