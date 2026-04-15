CFE ‘presume salto’ en energías renovables: El 26% de la generación eléctrica es de fuentes limpias

De solar a eólica: Así crece la energía renovable en México en 2026, mientras se impulsa el fracking. (Archivo/Cuartoscuro)

Las energías renovables representan cerca del 26 por ciento de la capacidad instalada de generación eléctrica en México, impulsadas principalmente por proyectos fotovoltaicos y eólicos, informó Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante su participación en la “Feria de energía e innovación para la transformación y el bienestar”, organizada por la Secretaría de Energía (SENER).

Este porcentaje representa un avance frente a 2024, cuando las fuentes limpias aportaban el 22.2 por ciento de la capacidad instalada del país.

La funcionaria destacó que este avance ocurre en paralelo a un proceso de expansión del sistema eléctrico nacional, cuya capacidad instalada crece más de 64 por ciento desde 2010, hasta superar los 90 mil megawatts en 2025.

Como parte de esta estrategia, la empresa estatal contempla inversiones por cerca de 30 mil millones de dólares durante la presente administración, a través de un portafolio de 58 proyectos que incluyen el desarrollo de 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones eléctricas.

Calleja Alor enfatizó que la transición hacia fuentes limpias no se limita a la incorporación de nueva capacidad, sino que también implica fortalecer la operación del sistema eléctrico. “Debemos avanzar hacia energías cada vez más limpias sin comprometer la confiabilidad del sistema”, señaló.

Entre los proyectos más relevantes destaca la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que contará con más de dos millones de paneles solares y una capacidad proyectada de mil megawatts hacia 2028, suficiente para abastecer a alrededor de 550 mil hogares.

Proyecto de inversión contempla almacenamientos a gran escala

Además, la empresa prevé complementar el crecimiento de energías renovables con nuevas tecnologías, como sistemas de almacenamiento con baterías y equipos de compensación reactiva, con el fin de estabilizar la red ante la variabilidad de estas fuentes.

“Estamos ya trabajando en sistemas de almacenamiento a gran escala que nos van a ayudar a mantener la estabilidad en la red en tiempo real”, indicó.

La directora de la CFE subrayó que la modernización del sistema eléctrico también permite mejorar la confiabilidad del suministro mediante herramientas de monitoreo en tiempo real y automatización de la red, lo que facilita anticipar fallas y responder con mayor rapidez ante contingencias.

En este contexto, la cobertura eléctrica en México alcanza el 99.7 por ciento de la población, un nivel cercano a la universalidad y superior al promedio mundial de 91.3 por ciento, de acuerdo con la funcionaria.

Finalmente, Calleja Alor reiteró que el objetivo de la empresa es construir un sistema eléctrico “más limpio, más firme, más flexible y más confiable”, que permita sostener el crecimiento económico del país sin comprometer la estabilidad operativa.