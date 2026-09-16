Aleks Syntek regaña a sus fans en concierto por la Independencia: ‘Entre más me digas, menos voy a cantar’

Aleks Syntek también ofreció 10 mil pesos a quien le explique por qué los músicos mexicanos supuestamente tienen menos apoyo que otros artistas. (Foto: Cuartoscuro)

¡Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón! Las polémicas de Aleks Syntek suman un nuevo capítulo: durante un concierto, el intérprete de ‘Duele el amor’ habló sobre el poco apoyo que ha recibido en últimas fechas y regañó a los asistentes del show.

La situación se suscitó en la alcaldía Benito Juárez, donde el cantante se presentó con motivo de los conciertos gratuitos que se ofrecieron en la demarcación por la ceremonia del Grito de Independencia.

Aleks Syntek llegó al evento con su gira Total Syntek Tour y prometió cantar sus más grandes éxitos; sin embargo, el espectáculo dio un giro cuando el artista comenzó a hacer un monólogo durante las pausas entre canciones.

¿Por qué Aleks Syntek regañó a sus fans en el concierto?

Dado que el intérprete de ‘Aquí estoy yo’ hacía constantes pausas entre cada tema, algunos fans aprovecharon esos momentos para pedirle que retomara el show e interpretara canciones diferentes a las que tenía contempladas en su repertorio.

“¿Nunca quisiste oír la verdad de Alexs Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’”, cuestionó Syntek al asistente, a quien le explicó que las canciones que le estaba pidiendo no eran suyas.

“Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki (...) Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, afirmó. Tras ello, preguntó al público quiénes sí eran fans de su música para subirlos al escenario, puesto que consideraba que la mayoría de los asistentes no seguía su proyecto.

Aleks Syntek se molesto luego de que sus fans le pidieron cantar un tema de 'El Buki'. (Foto: Cuartoscuro)

“¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Alexs Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans”, comentó. Además, les pidió a todos que lo insultaran para que, tras ello, lo dejaran en paz.

“Miénteme la madre como a Alex Lora, de una vez todos y ya me dejan tranquilo. ¡Eso!”, dijo durante el espectáculo. Tras ello, continuó el show, en el que también incluyó covers como ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, de Hombres G.

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante su concierto por el Grito de Independencia?

Aleks Syntek no solo regañó a sus fans por pedirle temas que no son suyos, también abordó diferentes temas, entre ellos el éxito que tienen géneros musicales como el reguetón.

Desde el escenario, el músico lamentó que los artistas mexicanos de otros géneros no tengan el mismo apoyo, debido a que considera que estilos como el bolero requieren más años de práctica y estudio.

“Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán. (...) Están oyendo cantar a unos güeyes cantar ‘Martillazo’”, comentó.

Syntek también afirmó que México no es representado por este género: “México es huapango, es bolero, el mariachi, recuerden que no somos reguetón”, dijo e, imitando de forma burlona el acento puertorriqueño, pidió a sus fans no hablar como ciudadanos de la isla.

“No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, exigió a los fans, a quienes en otro momento cuestionó por la falta de apoyo que ha recibido en los últimos años.

El largo monólogo de Aleks Syntek provocó críticas; sin embargo, hasta ahora el artista no ha explicado qué lo motivó a realizar el discurso y llamar la atención de sus fans durante el espectáculo.

A pesar de ello, la postura del músico sobre el reguetón no es nueva, ya que en diferentes ocasiones ha criticado el género por tener letras que, de acuerdo con su opinión, respaldan la misoginia.