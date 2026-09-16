Ctrip, agencia de viajes china, pone en venta vuelos al espacio por 760 mil dólares

La mayor agencia de viajes china pone en venta vuelos al espacio por unos 760.000 dólares.

La mayor agencia de viajes de China, Ctrip, ha incorporado a su catálogo un paquete de turismo espacial de Virgin Galactic para 2027 por 760 mil dólares por persona, una experiencia de seis días en Estados Unidos que culmina con un vuelo suborbital.

La oferta, disponible en la aplicación de Ctrip, sitúa el punto de partida en Las Cruces, en el estado estadounidense de Nuevo México, y dedica los cuatro primeros días a actividades y preparación antes del vuelo, previsto para la quinta jornada.

El itinerario incluye una visita a Spaceport America, el puerto espacial desde el que opera Virgin Galactic, entrenamiento en una cabina simulada y un ensayo general antes del despegue, mientras que el sexto día está reservado para el regreso.

El precio incluye, entre otros conceptos, cinco noches de alojamiento, actividades de preparación y el vuelo espacial, pero deja fuera los billetes de avión para llegar a Estados Unidos, el visado y otros gastos personales, según la ficha consultada por EFE en Ctrip.

¿Qué sabemos de los viajes programados al espacio?

Si bien la ficha consultada inicialmente por EFE mostraba un contador de 681 unidades vendidas, la plataforma actualizó posteriormente esa cifra a dos reservas.

Según explicó el servicio de atención al cliente de Ctrip al portal económico Yicai, las 681 corresponden al total de pedidos registrados a nivel mundial por Virgin Galactic, mientras que las dos que aparecen ahora en la página son reservas recibidas a través de Ctrip.

Ctrip indicó además al diario The Paper que las reservas para este producto llegan ya hasta finales de 2027 y que, tras el pago de un depósito en la plataforma, la fecha definitiva del viaje debe ser confirmada posteriormente con Virgin Galactic.

La compañía estadounidense retiró en junio de 2024 su anterior nave, VSS Unity, después de su último vuelo comercial, y desarrolla actualmente su nueva generación de vehículos Delta, con los que prevé reanudar sus operaciones comerciales en 2027.

Se mantiene limitada la cooperación espacial entre China y EU

La comercialización en China de vuelos de una compañía estadounidense contrasta con la limitada cooperación espacial institucional entre Pekín y Washington, en medio de una creciente competencia tecnológica y estratégica entre ambas potencias.

La oferta aparece mientras compañías chinas preparan sus propios servicios de turismo espacial. En 2024, la firma Deep Blue Aerospace puso en preventa a través de Taobao dos billetes para un vuelo suborbital previsto también para 2027, con un precio inicial de 211 mil dólares entonces.

Ese proyecto plantea una experiencia de unos doce minutos, con más de cinco minutos de ingravidez tras superar la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altitud.