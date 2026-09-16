¿Qué le pasó a Álex Fernández? Revelan la causa de su hospitalización de emergencia

Álex Fernández tenía previsto presentarse gratis en los festejos por el Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa. (Fotos: IA / Facebook Gobierno del Estado de Sinaloa).

Álex Fernández canceló su concierto gratis por el Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa debido a que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

A pocas horas del inicio del festejo patrio, el equipo del hijo de Alejandro Fernández informó que su vuelo privado de Las Vegas a Culiacán fue desviado a Guadalajara, Jalisco, donde fue internado de urgencia.

“Todo su equipo, músicos, mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público. Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño”, explicó su staff en un comunicado.

En los festejos patrios de Culiacán, realizados en la explanada del Palacio de Gobierno, se presentaron los integrantes de 90s Pop Tour, como estaba previsto. En reemplazo de Álex Fernández, dio un show Carolina Ross, exparticipante de La Granja VIP originaria de la demarcación.

Alex Fernández canceló su presentación en Culiacán tras ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara. (Foto: Facebook Gobierno del Estado de Sinaloa).

¿Por qué hospitalizaron a Álex Fernández?

El pronóstico inicial fue reservado, pero esta mañana se actualizó su estado de salud.

En otro comunicado publicado este 16 de septiembre en el Instagram del nieto de Vicente Fernández, se explicó que “evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada”. Sin embargo, el intérprete sigue en recuperación y bajo supervisión médica.

“Álex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, agrega el mensaje.

El cantante fue diagnosticado con una infección respiratoria y gastrointestinal; su equipo informó que evoluciona favorablemente. (Foto: Instagram @alexfernandez.g).

Los problemas de salud de Álex Fernández

No es la primera vez que Álex Fernández enfrenta problemas de salud. En abril de 2025 tuvo un accidente en la nieve durante sus vacaciones en Estados Unidos. En esa ocasión, también fue hospitalizado y recibió 18 puntadas.

Además, durante su participación en Juego de Voces: Hermanos y Rivales, en abril de este año, reveló que padece una enfermedad con la cual enfrenta problemas para cantar: reflujo silencioso.

“Empecé con un problema muy grave reflujo, que todavía tengo y ando batallando, reflujo silencioso, tenía como tres meses que no me había dado cuenta que tenía, estaba ronco y no podía ni hablar”, dijo el músico en un encuentro con medios de comunicación.

Este padecimiento, también conocido como reflujo laringofaríngeo (RLF), afecta las cuerdas vocales, la garganta o las vías respiratorias y ocasiona síntomas como ronquera crónica, tos, fatiga de voz y dificultad para tragar.

“Poco a poco voy recuperándome, no me siento al 100 pero ya sabiendo que es al menos descansa mi mente y ya con tratamiento”, agregó en ese entonces.

Álex es el más joven de la Dinastía Fernández. Debutó como cantante en 2019 con el álbum Sigue la dinastía y ha seguido el camino de su abuelo Vicente Fernández en la música ranchera. Entre sus temas más populares, están ‘Lo Primero Que Haría’, ‘Esta Vida (Qué Bonita Es Esta Vida)’, ‘Puras Mentiras’ y ‘Te Amaré’.

En su corta carrera, ya fue nominado al Grammy Latino 2019 en las categorías Mejor álbum de música ranchera/mariachi y Mejor canción regional.